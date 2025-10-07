Cụ ông lớn tuổi nhất thế giới chia sẻ bí quyết sống lâu dịp sinh nhật thứ 113

(VTC News) -

Người đàn ông được ghi nhận là lớn tuổi nhất thế giới vừa đón sinh nhật lần thứ 113. Trong dịp này, ông bật mí bí quyết sống lâu của mình.

Ông João Marinho Neto, người ra đời ngày 5/10/1912 tại Maranguape, bang Ceará, Brazil, vừa tổ chức sinh nhật hoành tráng bên gia đình và bạn bè. Ở tuổi 113, ông không chỉ là minh chứng cho sức sống bền bỉ mà còn là biểu tượng của sự lạc quan, luôn nở nụ cười hiền hậu trong mỗi lần xuất hiện.

Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, Neto được công nhận là người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới vào tháng 11/2024, sau khi cụ ông người Anh John Tinniswood qua đời ở tuổi 112. Thời điểm ấy, Neto được xác nhận 112 tuổi 52 ngày. Từ đó đến nay, ông là người đàn ông sống thọ nhất còn lại trên hành tinh.

João Marinho Neto - người đàn ông sống lâu nhất thế giới - vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 113. (Ảnh: Guinness World Records)

Trong ngày sinh nhật đặc biệt vừa qua, gia đình ông tổ chức bữa tiệc lớn để kỷ niệm cột mốc 113 năm đáng nhớ. Những hình ảnh được Guinness đăng tải trên Instagram cho thấy cụ ông vui vẻ, hạnh phúc giữa con cháu, cùng chiếc bánh sinh nhật lớn và những hình ảnh ghi lại hành trình dài của cuộc đời ông.

Guinness viết trong phần chú thích: “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 113 của João Marinho Neto – người đàn ông cao tuổi nhất thế giới! Cụ đang kỷ niệm ngày đặc biệt này với bữa tiệc do những người thân yêu lên kế hoạch".

Neto là người đàn ông lớn tuổi thứ 26 từng được ghi nhận trong lịch sử. Dù tuổi cao, ông vẫn minh mẫn và thường xuyên chia sẻ niềm vui giản dị trong cuộc sống. Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, Neto chỉ mỉm cười và nói: “Bí quyết là có những người yêu thương quanh mình và được sống giữa những người tốt".

Sinh ra trong gia đình nông dân, cuộc đời của Neto gắn liền với ruộng đồng từ thuở nhỏ. Khi mới 4 tuổi, ông đã cùng cha ra đồng chăn gia súc và thu hoạch trái cây. Cuộc sống giản dị, gắn bó với thiên nhiên và lao động chính là nền tảng giúp ông duy trì sức khỏe bền bỉ suốt hơn một thế kỷ.

Giờ đây, Neto có đại gia đình đông đúc với 7 người con, 22 cháu, 15 chắt và 3 chút, những người luôn bên cạnh chăm sóc và mang đến niềm vui cho ông mỗi ngày.

Cụ Neto không phải người lớn tuổi nhất còn sống. Danh hiệu này hiện thuộc về bà Ethel Caterham (Anh), người vừa mừng sinh nhật lần thứ 116 vào tháng 8 năm nay. Điều thú vị là, cụ ông người Brazil đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt đến bà Ethel, thể hiện sự tôn trọng và gắn kết giữa hai nhân chứng sống của lịch sử.

Trong tấm ảnh được chia sẻ, Neto đeo kính râm, cầm tấm bảng màu xanh có dòng chữ tiếng Bồ Đào Nha “Ethel Feliz Aniversário”, nghĩa là “Chúc mừng sinh nhật, Ethel”, cùng vài hình ảnh của bà.

Ông Neto chúc mừng sinh nhật người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới. (Ảnh: Guinness World Records)

Theo LongeviQuest, tổ chức chuyên nghiên cứu về tuổi thọ con người, đây là lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận sự giao tiếp trực tiếp giữa người đàn ông và người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới. Đại diện tổ chức cho biết: “Đây không chỉ là lời chúc mừng sinh nhật đơn giản, mà còn là khoảnh khắc kết nối hiếm có giữa hai người trăm tuổi ở hai quốc gia khác nhau".

Cụ João Marinho Neto thường được mô tả là người có tinh thần vui vẻ, yêu đời và luôn biết ơn cuộc sống. Ông thích trò chuyện với mọi người và thường nói đùa rằng: “Không có người đàn ông nào lớn tuổi hơn tôi cả, chỉ có phụ nữ thôi!”.

Trải qua hơn một thế kỷ, ông chứng kiến biết bao đổi thay của thế giới, từ chiến tranh, khủng hoảng kinh tế cho đến thời đại công nghệ. Thế nhưng, với ông, bí quyết sống lâu vẫn giản dị như cách ông đã sống cả đời, yêu thương, lạc quan và luôn trân trọng những người bên cạnh.

Bước sang tuổi 113, cụ João Marinho Neto không chỉ là người nắm giữ kỷ lục, mà còn là nguồn cảm hứng sống tích cực cho hàng triệu người trên thế giới, rằng tuổi tác chỉ là con số, còn niềm vui sống mới là bí quyết thật sự để sống thọ.