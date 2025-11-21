CT Group tặng LAB UAV – dẫn dắt Robot nông nghiệp cho ĐH Cần Thơ dịp 20/11

(VTC News) -

Đặc biệt hơn, khi UAV & Robot Agritech Innovation Lab được CT Group trao tặng đến Đại học Cần Thơ vào đúng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Công Nghệ (nay là Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ) và cùng thời điểm diễn ra Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 7, tổ chức tại Đại học Cần Thơ trong hai ngày 19-20/11.

Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 7 diễn ra tại Đại học Cần Thơ quy tụ hơn 120 hiệu trưởng và lãnh đạo các trường Đại học tại ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tham gia. Đây là diễn đàn học thuật cấp cao và có ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực, tạo không gian đối ngoại mở, hướng đến giải quyết những thách thức chung của khu vực ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Trong dịp này, hơn 120 Hiệu trưởng và các lãnh đạo từ các đại học, trường đại học trong khu vực ASEAN… đã có cơ hội đến tham quan và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến UAV & Robot Agritech Innovation Lab được đặt tại Khu phức hợp phòng thí nghiệm (RLC) của Đại học Cần Thơ.

Đoàn tham gia Hội nghị tham quan UAV & Robot Agritech Innovation Lab.

UAV & Robot Agritech Innovation Lab nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng học thuật và giới công nghệ. Lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam xuất hiện một phòng nghiên cứu chuyên sâu về UAV và robot nông nghiệp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong việc đưa công nghệ cao vào đào tạo và nghiên cứu.

Không chỉ đội ngũ giảng viên hiện tại mà cả những thầy cô từng gắn bó với Đại học Cần Thơ nhiều thế hệ đều bày tỏ niềm vui và sự xúc động. Với các thầy cô, việc trường sở hữu một phòng Lab chuyên nghiệp – hiện đại – thực chiến cùng hệ thống thiết bị tiên tiến là điều mà trước đây “chỉ dám mơ”, chỉ được nhìn qua mô hình hay tài liệu.

Là người đặt những viên gạch đầu tiên cho định hướng đào tạo công nghệ cao của trường, TS. Dương Thái Công - Nguyên hiệu trưởng Trường Bách Khoa (ĐH Cần Thơ) xúc động, nói: “Điều tôi hằng mong mỏi về một không gian nghiên cứu, học tập thực sự cho giảng viên, sinh viên, nay Đại học Cần Thơ đã làm được. Thay mặt nhà trường, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn”.

PGS.TS. Trần Trung Tính - Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ tự hào chia sẻ về UAV & Robot Agritech Innovation Lab và các chương trình hợp tác nghiên cứu và điều khiển UAV trên trang cá nhân trên mạng xã hội.

“UAV & Robot Agritech Innovation Lab không chỉ là món quà 20/11 đặc biệt ý nghĩa, mà còn là bước tiến lớn để thầy cô có thêm không gian công nghệ để giảng dạy trực tiếp, đưa sinh viên đến gần hơn với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay” - TS. Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ, cho biết.

UAV & Robot Agritech Innovation Lab đặt tại Khu phức hợp phòng thí nghiệm (RLC) Đại học Cần Thơ.

Điểm độc đáo và ý nghĩa của UAV & Robot Agritech Innovation Lab là hệ thống sản phẩm công nghệ do chính người Việt nghiên cứu và phát triển, thay vì mô phỏng lý thuyết hay trưng bày mô hình công nghệ nhập khẩu như các phòng lab truyền thống.

UAV & Robot Agritech Innovation Lab đi vào hoạt động chính là sự cụ thể hóa cam kết đã ký kết trước đó giữa CT Group và Đại học Cần Thơ tại chương trình hội thảo khoa học “Bản sao số quốc gia – Đột phá công nghệ cho nông nghiệp thông minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, được tổ chức vào tháng 9 vừa qua.

Ở giai đoạn tiếp theo, CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group) sẽ tiếp tục đầu tư các robot nông nghiệp để tích hợp với UAV trên cùng nền tảng bản sao số quốc gia NDT 15 (National Digital Twin 15) do chính Tập đoàn CT Group phát minh.