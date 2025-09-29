CT Group ‘bắt tay’ cùng Đại học Quốc gia Singapore – NUS

(VTC News) -

Mới đây, hơn 70 sinh viên xuất sắc của NUS đã đến trải nghiệm các công nghệ lõi 4.0 và tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại Tập đoàn CT Group.

Đại học Quốc gia Singapore là đại học đứng thứ 8 toàn cầu và số 1 châu Á theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2024. NUS là đại học nổi tiếng với bề dày 120 năm phát triển, được xem là niềm tự hào giáo dục của Singapore.

Nhà trường luôn là lựa chọn của những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, Alibaba, Grab hay các viện nghiên cứu uy tín tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản khi triển khai hợp tác về giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Với tầm vóc đó, việc NUS hợp tác với CT Group mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự đánh giá cao đối với năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế của doanh nghiệp Việt.

Chuyến tham quan và trải nghiệm thực tế tại CT Group của hơn 70 sinh viên xuất sắc NUS và 6 nhân viên vào ngày 23/9 là hoạt động cụ thể trong chương trình hợp tác về giáo dục và phát triển nhân lực giữa hai bên.

Tại đây, các sinh viên đã được tiếp cận hệ sinh thái công nghệ của CT Group, đặc biệt là tại CT Innovation Hub 4.0 – Trung tâm Đổi mới sáng tạo 4.0 được xây dựng theo mô hình hoàn toàn khác biệt so với các trung tâm truyền thống. Không gian này hội tụ sức sáng tạo của hàng ngàn nhân tài công nghệ, kết nối nguồn lực Việt Nam và quốc tế, vận hành trên nền tảng Web3, AI và Blockchain, cho phép ý tưởng được số hóa, định giá và thương mại hóa gần như tức thì.

Đoàn sinh viên từ NUS đến tham quan, học hỏi tại CT Group.

Trong chương trình, các sinh viên NUS được tận mắt chứng kiến những thành quả nghiên cứu và sản phẩm công nghệ do người Việt phát triển trong 9 ngành công nghệ lõi: Bán dẫn; Trí tuệ nhân tạo; Máy bay không người lái; Tiền số xanh; Sàn tín chỉ Carbon; Nhà xếp không phát thải; Ô tô điện - Tàu điện, Máy tính lượng tử; Năng lượng mới; Gene và Tế bào. Sự hào hứng và thích thú hiện rõ trên gương mặt của mỗi sinh viên khi được trải nghiệm trực tiếp các công nghệ vốn chỉ nghe qua sách vở hay nghiên cứu học thuật.

Olivia, sinh viên Khoa thiết kế và kỹ thuật - NUS, hào hứng nói: "Tôi rất thích thú khi được tham quan tại CT Group và đặc biệt là khám phá các sản phẩm công nghệ cao tại CT Innovation Hub 4.0. Với mình, các ngành công nghệ tại đây rất mới và đặc biệt. Ở Singapore cũng có các mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo nhưng với cách vận hành khác, nên tôi mong muốn được trải nghiệm cách vận hành thực tế nhiều hơn tại đây…”

Sinh viên NUS được giới thiệu về môi trường làm việc, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và chính sách phúc lợi tại CT Group, với mô hình Tam Tiên có ba trụ cột: Future Zone – Không gian làm việc sáu sao với hơn một trăm tiện ích; chính sách phúc lợi 360 độ chăm lo toàn diện cho nhân viên và gia đình; cho đến Agentic AI – Trợ lý trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu hóa công việc hằng ngày.

Tất cả đã cho thấy một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, nơi con người là trung tâm và công nghệ là động lực phát triển. Sau chương trình, nhiều sinh viên NUS đã bày tỏ mong muốn sẽ có cơ hội quay lại Việt Nam để làm việc tại CT Group, đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn cũng như tận hưởng môi trường sáng tạo này.

GS. Lu Ming-Feng - Hiệu trưởng MUST (trái) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group (phải).

Không chỉ hợp tác với Singapore, ngày 23/9, CT Group ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân (MUST - Đài Loan - Trung Quốc), nơi có hơn 1.700 sinh viên Việt Nam đang học tập, nổi bật với chương trình Tiến sĩ Bán dẫn đầu tiên được Bộ Giáo dục Đài Loan phê duyệt.

Trước đó, vào ngày 22/9, CT Group đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Quốc lập Cao Hùng (NUK), ngôi trường đã hợp tác chặt chẽ cùng TSMC trong đào tạo nhân lực trình độ cao cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Việc bắt tay cùng hai trường đại học quan trọng nhất trong ngành đào tạo về bán dẫn của Đài Loan giúp CT Group tạo dựng cầu nối trực tiếp với nguồn nhân lực tinh hoa, vừa bổ sung lực lượng chất lượng cao cho ngành bán dẫn trong nước, vừa mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu – phát triển trên bình diện khu vực.

Ký kết hợp tác 3 bên giữa ông Hsien Wen Chu - CEO Quỹ Từ thiện Chen Yung Việt Nam, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group và GS. Chi-Jen Chen - Hiệu trưởng NUK (từ trái qua).

Hợp tác với các trường đại học nước ngoài từ lâu đã là trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao của CT Group, hướng đến trở thành điểm đến của những tài năng công nghệ, nơi người trẻ có thể học tập, làm việc và sáng tạo trong một môi trường hiện đại, gắn liền với xu thế toàn cầu. CT Group đang khẳng định vai trò tiên phong của một doanh nghiệp Việt trong việc kết nối nguồn lực nhân tài quốc tế, đưa công nghệ lõi 4.0 phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.