CSGT Hưng Yên kịp thời ứng cứu người đàn ông bất tỉnh giữa đường

(VTC News) -

Khoảng 15h45 ngày 3/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 456, đoạn qua thôn Tử Đô, xã Thụy Anh (Hưng Yên), Tổ CSGT số 5 - Trạm CSGT Cầu Nghìn (Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) phát hiện người đàn ông nằm bất tỉnh dưới lòng đường, vùng mặt bị chảy máu.

Bên cạnh nạn nhân có 1 xe máy BKS 17B8-132.xx và một điện thoại di động. Qua kiểm tra cốp xe máy, cảnh sát phát hiện có 375 triệu đồng tiền mặt.

Tổ Công tác Cảnh sát giao thông cầu Nghìn cùng Công an xã Thụy Anh kịp thời cứu người gặp nạn

Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn cấp cứu. Sau đó, Tổ công tác phối hợp với Công an xã Thụy Anh kiểm tra, bảo quản tài sản của người bị nạn.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ số tiền, điện thoại di động và phương tiện cho Công an xã Thụy Anh quản lý theo quy định để tiếp tục xác minh, xử lý.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh H.Đ.T (SN 1982, trú xã Đông Quan, Hưng Yên).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc kịp thời cứu giúp người gặp nạn và bảo vệ nguyên vẹn tài sản có giá trị lớn của cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Cầu Nghìn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 15/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến TL516B, đoạn qua xã Minh Sơn (Thanh Hoá), Tổ công tác CSGT 11 (Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) do Thiếu tá Chu Văn Hai làm tổ trưởng phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện bất thường rồi ngã xuống đường.

Nhận định tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng nạn nhân, đồng thời phối hợp với người dân khẩn trương đưa người bị nạn lên phương tiện, mở đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự xử lý nhanh nhạy, kịp thời của lực lượng CSGT, nạn nhân được cấp cứu đúng “thời điểm vàng”, qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đang dần ổn định.

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Đăng Thủy (sinh năm 1982, trú tại xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trong lúc trên đường đi làm, anh Thủy lên cơn đau tim, choáng váng dẫn đến ngã xuống đường.

Cảm kích trước nghĩa cử và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, gia đình anh Thủy trực tiếp gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tổ công tác kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người thân trong thời khắc sinh tử.