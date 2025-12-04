Công thức gia tăng lợi nhuận bền vững tại Asia Vibe

Thoải mái kinh doanh, tối đa lợi nhuận

Nhà phố Asia Vibe sở hữu cấu trúc 4 tầng 1 tum với chiều cao thoáng rộng 3,6 - 3,9m/tầng, cho phép phân tách công năng rõ ràng theo từng loại hình kinh doanh. Tầng một phù hợp cho tiệm cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi; tầng hai và ba có thể vận hành dịch vụ homestay hoặc mở văn phòng nhỏ; tầng bốn thích hợp cho studio, làm đẹp hoặc co-working space.

Việc phân tầng thông minh giúp chủ sở hữu nâng cao hiệu suất khai thác khi tối ưu đến từng mét vuông diện tích, tạo nhiều dòng thu nhập, cho ra lợi suất vượt trội so với nhà phố truyền thống vốn chỉ có thể khai thác đơn lẻ.

Asia Vibe cho phép khai thác nhiều loại hình kinh doanh, tạo nhiều dòng thu nhập.

Thực tế khai thác cũng cho thấy biên lợi nhuận rất hấp dẫn. Chị Hà Cẩm Linh sở hữu một căn nhà phố 77m2 trị giá 4,6 tỷ đồng tại Asia Vibe cho biết, tầng 1 chị cho thuê làm nhà hàng thu về 10 - 12 triệu đồng/tháng. Tầng 2 - 3 làm homestay, chỉ cần tỷ lệ lấp đầy 50% là đã có thể kiếm được 15 triệu đồng/tháng.

Tầng 4 cho thuê làm văn phòng với giá 7 triệu đồng/tháng. Khi cộng gộp, doanh thu tự doanh của chị đạt khoảng 32 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 385 triệu đồng mỗi năm, giúp hiệu suất sinh lời có thể hơn 8%/năm, cao gần gấp đôi lãi suất tiết kiệm hiện hành.

“Đây là điểm khác biệt lớn của Asia Vibe. Một căn nhà có thể vận hành như một tổ hợp thương mại mini, nơi mỗi tầng đều có khả năng tạo ra doanh thu độc lập”, chị Linh chia sẻ.

Cũng theo chị Linh, lợi thế tự doanh tại Asia Vibe còn được nâng cao nhờ cấu trúc thương mại độc đáo của khu phố. Năm tuyến phố chủ đề mô phỏng tinh hoa của Moscow, Thượng Hải, Thương Cảng, Tây Âu và Hà Nội tựa như những “phố Hàng” huyền thoại của Thăng Long - Kẻ Chợ, giúp chủ sở hữu thuận lợi lựa chọn ngành nghề kinh doanh, không lo trùng lặp.

Điều này cũng tạo nên bản sắc thương mại riêng cho từng tuyến phố, hạn chế cạnh tranh nội bộ và thúc đẩy khách hàng di chuyển liên tục giữa các khu vực. Thời gian lưu trú và mức chi tiêu vì thế tăng lên, giúp cửa hàng kinh doanh hiệu quả hơn.

Cho thuê với lợi suất cao hiếm có

Với nhà đầu tư coi trọng dòng tiền thụ động, khả năng cho thuê của Asia Vibe là một lợi thế nổi bật. Nhu cầu thuê mặt bằng và lưu trú quanh khu vực cửa khẩu Bắc Luân luôn duy trì ở mức cao, tạo nguồn cầu bền vững cho các căn shophouse.

Cũng với căn nhà của chị Linh nhưng trong phương án cho thuê nguyên căn hoàn thiện full đồ, mức giá đạt khoảng 30 triệu đồng/tháng, tương đương 360 triệu đồng/năm. Lợi suất cho thuê đạt khoảng 7,8%/năm. Đây là mức sinh lời tốt hiếm có trên thị trường, tương đương với các khu vực “đất vàng” tại Hà Nội hay TP.HCM, trong khi chi phí vốn lớn hơn nhiều lần.

Hơn nữa, với khả năng ghép nhiều căn liền nhau, nhà đầu tư có thể tạo mặt bằng lớn cho trụ sở, chi nhánh hay kho hàng. Phương án này gia tăng sức hấp thụ khách thuê quy mô và có thể nhân lợi suất lên mức cao hơn, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút khách doanh nghiệp thuê dài hạn.

Đặc biệt, dưới sự vận hành chuyên nghiệp của Vincom Retail, từ việc tìm kiếm khách thuê đến an ninh, chất lượng dịch vụ, các sự kiện thương mại đều được đảm bảo để chủ sở hữu yên tâm khai thác lâu dài. Nhờ đó, Asia Vibe trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư “ngủ cũng có tiền”.

Với dòng khách dồi dào, hoạt động kinh doanh tại Asia Vibe diễn ra sôi động cả ngày lẫn đêm.

Tăng giá tài sản nhờ sức bật của đô thị giao thương quốc tế

Dòng tiền tốt và khả năng sinh lợi cao là động lực thúc đẩy giá trị Asia Vibe tăng không ngừng theo thời gian, nhất là khi hạ tầng liên tục được đầu tư, Móng Cái ngày càng phát triển, vươn mình thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế.

Sự hoàn thiện của cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cùng vị trí chiến lược trên vòng xuyến 4,8ha và trục dẫn thẳng đến ba cửa khẩu Bắc Luân, giúp Asia Vibe nắm giữ lợi thế tiên phong trong mạng lưới giao thương.

Bên cạnh đó, giá trị của Asia Vide còn được bảo chứng bởi hệ tiện ích “all - in - one” đẳng cấp của khu đô thị Vinhomes Golden Avenue, từ 5 công viên, khu thể thao, bể bơi, Cung điện Kỳ sắc Bốn mùa, phòng khám Vinmec, trường học Vinshool…

Hệ tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Golden Avenue là bảo chứng gia tăng giá trị cho BĐS.

Thực tế ghi nhận tại nhiều dự án Vinhomes cho thấy, bất động sản thấp tầng tăng giá bình quân 10 - 15% mỗi năm, thậm chí 25 - 30% tại những trục phố thương mại sầm uất. Với tốc độ thương mại hóa nhanh của Móng Cái, giá trị tài sản tại Asia Vibe được dự báo sẽ tăng trưởng tương ứng với sự mở rộng của dòng khách, dòng hàng và dòng vốn.

Asia Vibe vì vậy không chỉ là một nơi để ở hay để mở cửa hàng. Đó là một hệ sinh thái thương mại giàu tiềm năng, nơi một khoản đầu tư đơn lẻ có thể tạo ra thu nhập hấp dẫn hàng tháng từ kinh doanh, cho thuê ổn định theo năm và lợi nhuận tăng vốn theo chu kỳ phát triển của đô thị.