(VTC News) -

Trung Quốc vượt mốc 5.000 công ty AI

Trong vòng 5 năm qua, số lượng công ty AI tại Trung Quốc tăng mạnh từ hơn 1.400 lên hơn 5.000 doanh nghiệp. Sự tăng trưởng này được công bố tại Triển lãm Công nghiệp Thông minh Thế giới 2025 đang diễn ra ở thành phố Trùng Khánh.

Trung Quốc đã xây dựng hơn 40.000 nhà máy thông minh, 11 vùng thí điểm quốc gia cho đổi mới AI, và 17 vùng trình diễn quốc gia dành cho thử nghiệm xe kết nối thông minh. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy ứng dụng AI vào sản xuất và giao thông.

Một robot hình người tương tác với khách tham quan trong Triển lãm Công nghiệp Thông minh Thế giới 2025 tại Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Chính phủ Trung Quốc thành lập quỹ đầu tư ngành AI trị giá 60 tỷ nhân dân tệ (khoảng 8,4 tỷ USD), đồng thời ban hành hơn 240 tiêu chuẩn kỹ thuật cốt lõi cho AI. Các quy tắc đạo đức AI và trung tâm hợp tác AI với BRICS cũng được triển khai.

Từ năm 2017, Trung Quốc đã có kế hoạch phát triển AI thế hệ mới. Gần đây, nước này tiếp tục thúc đẩy sáng kiến “AI Plus” nhằm xây dựng nền kinh tế thông minh và xã hội hợp tác giữa con người và máy móc.

Theo ông Wan Gang, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, sự phát triển mạnh mẽ của ngành AI nước này đến từ việc tận dụng dữ liệu phong phú, hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, nhiều kịch bản ứng dụng và thị trường rộng lớn.

OpenAI dự kiến ​​sẽ chi tới 115 tỷ USD cho AI đến năm 2029

OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, dự kiến sẽ tiêu tốn tới 115 tỷ USD từ nay đến năm 2029 để duy trì hoạt động và phát triển công nghệ AI. Con số này cao hơn 80 tỷ USD so với dự báo trước đó, cho thấy mức độ đầu tư ngày càng lớn vào hạ tầng và năng lực tính toán.

Để giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, OpenAI đang lên kế hoạch phát triển chip AI riêng và xây dựng trung tâm dữ liệu của mình. Theo báo cáo, chip đầu tiên sẽ được sản xuất vào năm sau, hợp tác với Broadcom, và chỉ dùng nội bộ thay vì bán ra thị trường.

CEO Sam Altman của OpenAI tại một sự kiện. (Nguồn: Yahoo)

OpenAI đã tăng cường hợp tác với Oracle, với kế hoạch xây dựng 4,5 gigawatt năng lực trung tâm dữ liệu, nằm trong dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD. Ngoài ra, Google Cloud cũng được bổ sung vào danh sách nhà cung cấp năng lực tính toán.

Năm 2025, OpenAI dự kiến sẽ “đốt” hơn 8 tỷ USD, tăng 1,5 tỷ so với dự báo trước đó. Con số này sẽ tăng lên 17 tỷ USD vào năm 2026, 35 tỷ USD năm 2027 và 45 tỷ USD năm 2028

Lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ chôn sâu dưới lòng đất

Startup năng lượng hạt nhân Deep Fission đang phát triển một loại lò phản ứng hoàn toàn mới: Nhỏ gọn, hình trụ và được chôn sâu một dặm dưới lòng đất trong các hố khoan chỉ rộng 30 inch.

Thiết kế này nhằm giải quyết các vấn đề cố hữu của công nghệ hạt nhân truyền thống như nguy cơ tan chảy lõi và rủi ro an ninh. Mỗi lò phản ứng có công suất 15 megawatt, sử dụng nước áp suất cao để làm mát - giống như công nghệ trong tàu ngầm hạt nhân hiện đại.

Cận cảnh bộ nhiên liệu hạt nhân với các thanh nhiên liệu kim loại được sắp xếp chính xác trong khung đỡ. (Nguồn: Getty Images)

Deep Fission đã ký hợp đồng với Endeavor, một nhà phát triển trung tâm dữ liệu, để xây dựng tổng cộng 2 gigawatt công suất từ các lò phản ứng ngầm. Ngoài ra, công ty cũng được chọn tham gia chương trình thí điểm của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, giúp đơn giản hóa quy trình cấp phép cho các công nghệ hạt nhân mới.

Tháng 9/2025, Deep Fission chính thức niêm yết công khai thông qua hình thức sáp nhập ngược với Surfside Acquisition Inc., thu về 30 triệu USD. Số tiền thu được kỳ vọng giúp Deep Fission có thêm thời gian hoạt động, với mục tiêu khởi động lò phản ứng đầu tiên vào tháng 7/2026.