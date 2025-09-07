Công nghệ 7/9: Công ty AI đền bù số tiền kỷ lục về bản quyền cho tác giả sách

(VTC News) -

Anthropic chấp nhận chi trả 1,5 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện bản quyền

Công ty AI Anthropic đã đồng ý chi 1,5 tỷ USD để giải quyết vụ kiện tập thể do các tác giả sách đệ đơn, cáo buộc công ty sử dụng bản sao lậu tác phẩm của họ để huấn luyện chatbot Claude. Nếu được tòa án phê duyệt, đây sẽ là khoản bồi thường bản quyền lớn nhất từ trước đến nay trong kỷ nguyên AI.

Thống kê cho thấy đã có khoảng 500.000 đầu sách bị ảnh hưởng. Theo thỏa thuận, mỗi tác phẩm sẽ được bồi thường khoảng 3.000 USD. Các nguyên đơn gồm nhà văn Andrea Bartz và hai tác giả phi hư cấu Charles Graeber và Kirk Wallace Johnson, đại diện cho nhóm tác giả có sách bị tải về từ các trang web lậu như Books3, LibGen và Pirate Library Mirror.

Tiểu thuyết gia truyện kinh dị Andrea Bartz và những tác phẩm của bà. (Nguồn: AP)

Tháng 6/2025, thẩm phán William Alsup tuyên bố việc huấn luyện AI bằng sách có bản quyền không phải là hành vi bất hợp pháp, nhưng việc Anthropic tải về hàng triệu đầu sách từ các nguồn lậu là hành vi vi phạm.

Các chuyên gia pháp lý nhận định nếu vụ kiện kéo dài đến phiên tòa tháng 12, Anthropic có thể phải đối mặt với khoản bồi thường lên đến hàng tỷ USD – đủ để khiến công ty phá sản.

CEO của Authors Guild gọi đây là “kết quả tuyệt vời”, gửi thông điệp mạnh mẽ đến ngành AI về hậu quả của việc sử dụng trái phép tác phẩm của người sáng tạo. Tuy nhiên, các tổ chức châu Âu như Danish Rights Alliance cho rằng thỏa thuận này không giúp ích nhiều cho các tác giả ngoài nước Mỹ.

Công ty cho biết sẽ hủy toàn bộ bản sao sách đã tải về và cam kết phát triển AI an toàn, có đạo đức. Họ cũng đã chuyển sang mua sách hợp pháp để huấn luyện AI, thay vì sử dụng dữ liệu lậu như trước đây.

Ấn Độ chạy đua để trở thành trung tâm bán dẫn toàn cầu

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Ấn Độ đang tận dụng cơ hội để trở thành điểm đến mới cho các nhà sản xuất chip, đặc biệt khi các công ty tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và Đài Loan.

Các bang truyền thống về sản xuất như Tamil Nadu, Maharashtra và Gujarat đang đẩy mạnh các chương trình ưu đãi và đào tạo nhân lực để giành lấy cơ hội trong ngành bán dẫn đang phát triển nhanh chóng tại Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang xem một con chip được sản xuất tại Ấn Độ trong chuyến thăm triển lãm Semicon India ở New Delhi ngày 3/9. (Nguồn: PIB)

Tại triển lãm Semicon India ở New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh tầm quan trọng của “niềm tin vào sản xuất nội địa” trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn độc lập. Đây là sự kiện nơi các bang quảng bá chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Dù chính phủ Ấn Độ đã cam kết hỗ trợ 10 tỷ USD cho ngành bán dẫn, các bang vẫn phải cạnh tranh khốc liệt để giành được các dự án cụ thể. Một số bang chưa có dự án nào đang tăng cường quảng bá và cải thiện hạ tầng để bắt kịp.

IFA 2025 – triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất châu Âu

IFA 2025 – triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất châu Âu – đã chính thức diễn ra tại Berlin từ ngày 6 đến 9/9, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành công nghệ với những sản phẩm đột phá, từ thiết bị gia dụng thông minh đến công nghệ AI và thiết bị đeo.

Những sản phẩm nổi bật có thể điểm đến như: Lenovo trình làng laptop xoay màn hình 90 độ, SwitchBot giới thiệu AI Hub điều khiển nhà thông minh hay Withings nâng cấp đồng hồ ScanWatch 2 với AI dự đoán sức khỏe và pin 35 ngày.

Tại triển lãm IFA 2025, Dreame đã thu hút sự chú ý với loạt thiết bị vệ sinh thông minh mang tính cách mạng, thể hiện tầm nhìn về một ngôi nhà hiện đại, sạch sẽ và tự động hóa.

Cyber X là robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới có khả năng leo cầu thang. Nhờ hệ thống Bionic QuadTrack™, thiết bị này có thể di chuyển giữa các tầng mà không cần sự can thiệp của con người – một bước tiến lớn trong tự động hóa gia đình.

Robot hút bụi leo cầu thang được giới thiệu tại triển lãm IFA 2025. (Nguồn: Dreame)

Bên cạnh đó là nhiều sản phẩm khác với các tính năng thay giẻ lau tự động như Maxtrix 10 Ultra, hay máy sấy tóc công nghệ phun sương Miracle Pro…

IFA 2025 không chỉ là nơi phô diễn công nghệ, mà còn là sân chơi cho những ý tưởng táo bạo định hình tương lai. Dreame đã chứng minh rằng thiết bị vệ sinh thông minh không chỉ là tiện ích – mà là một phần của cuộc sống hiện đại, sạch sẽ và tự động hóa.