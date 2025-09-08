'Bách khoa toàn thư mới': Cách một số trẻ em sẽ sử dụng AI tại trường học

(VTC News) -

Ludrick Cooper, giáo viên lớp 8 tại Nam Carolina, ban đầu không mấy ủng hộ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo – cả trong lớp học lẫn các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã thay đổi quan điểm.

“Đây chính là bách khoa toàn thư mới,” Cooper – người từng yêu thích đọc bách khoa toàn thư từ khi còn nhỏ – chia sẻ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần len lỏi vào lớp học. (Nguồn: Getty Images)

Cooper chỉ là một trong số nhiều giáo viên hiện đang tích hợp AI vào giáo án, cho thấy các công cụ hỗ trợ AI ngày càng phổ biến trong lớp học, dù lợi ích và rủi ro của công nghệ này vẫn đang được đánh giá.

Theo một nghiên cứu của Quỹ Gia đình Walton và Gallup, cứ 10 giáo viên thì có 6 người cho biết họ đã sử dụng công cụ AI trong công việc giảng dạy năm học 2024–2025.

Chỉ mới tháng trước, OpenAI đã ra mắt “chế độ học tập” cho ChatGPT và công bố hợp tác với Instructure – nền tảng học tập được hàng triệu học sinh sử dụng. OpenAI, Microsoft và Anthropic cũng đã hợp tác với các công đoàn giáo viên tại New York và trên toàn quốc để đầu tư khoảng 23 triệu USD nhằm đào tạo AI cho 400.000 giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 12.

AI có thể mang lại nhiều lợi ích cho giáo dục, chẳng hạn như bài học trở nên hấp dẫn hơn hoặc việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại về các rủi ro như việc gian lận trở nên dễ dàng hơn, gia tăng bất bình đẳng trong giáo dục hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của học sinh.

Sarah Howorth - Phó Giáo sư Giáo dục đặc biệt tại Đại học Maine - ví AI như lửa thời tiền sử - khi con người lần đầu phát hiện ra, họ vừa kinh ngạc trước tiềm năng vừa lo sợ hậu quả.

AI trong lớp học

Instructure – công ty đứng sau nền tảng học tập Canvas – đang hợp tác với OpenAI để phát triển một công cụ mới có tên “Bài tập hỗ trợ LLM”, cho phép giáo viên tạo ra các bài học tương tác, tùy chỉnh dựa trên AI, đồng thời theo dõi tiến độ học tập của học sinh.

LLM là viết tắt của “mô hình ngôn ngữ lớn” – công nghệ nền tảng phía sau ChatGPT và các chatbot khác. Với công cụ này, giáo viên có thể yêu cầu AI tạo ra một “nhân vật” để tích hợp vào giáo án bằng cách nhập một gợi ý. Ví dụ, giáo viên lịch sử có thể yêu cầu AI đóng vai một tổng thống, chính trị gia hoặc nhân vật lịch sử.

Melissa Loble – Giám đốc Học thuật của Instructure – chia sẻ với CNN rằng mối quan hệ đối tác này nhấn mạnh “mọi người muốn học theo cách khác biệt và tham gia học tập theo cách khác biệt.”

Giống như Kayla Jefferson – giáo viên khoa học xã hội tại một trường trung học ở thành phố New York – người cho biết cô sử dụng AI để thu hút học sinh, giúp các em học hỏi lẫn nhau và củng cố kỹ năng đọc viết toàn cầu.

Một trong những bài tập của cô là tóm tắt và phản hồi một bài báo thông qua bảng tin Padlet được hỗ trợ bởi AI, nơi học sinh có thể tương tác với bài đăng của nhau, Jefferson chia sẻ với CNN.

Howorth cho biết nhiều công cụ AI cũng hỗ trợ khả năng tiếp cận, chẳng hạn như công cụ chuyển lời nói thành văn bản và chuyển văn bản thành giọng nói – rất hữu ích cho người khiếm thị hoặc mắc chứng khó đọc.

Ludrick Cooper là một trong nhiều giáo viên hiện đang tích hợp AI vào giáo án. (Nguồn: Ludrick Cooper)

Tuy nhiên, Matthew Rascoff – Phó Hiệu trưởng phụ trách Giáo dục Kỹ thuật số tại Stanford – cho rằng các công ty AI cần phát triển thêm công nghệ để thúc đẩy học tập như một hoạt động xã hội, thay vì mô hình hiện tại vốn tập trung hỗ trợ cá nhân.

Các công cụ thúc đẩy học tập xã hội – chẳng hạn như học nhóm – giúp phát triển kỹ năng hợp tác mà trẻ em có thể áp dụng trong cộng đồng.

“Những lớp học tuyệt vời tạo ra ý thức trách nhiệm chung trong việc học tập,” Rascoff giải thích.

AI mang lại những rủi ro nhất định

Việc tích hợp AI vào giáo dục cũng đi kèm với những rủi ro. Sở Giáo dục Công lập Thành phố New York (NYC DOE) ban đầu đã cấm ChatGPT trên các thiết bị và mạng do quận cấp vì lo ngại học sinh có thể sử dụng công nghệ này để gian lận.

Sau đó, thành phố đã thay đổi quyết định sau khi Hiệu trưởng DOE lúc bấy giờ – David Banks – cho biết, ChatGPT ban đầu đã “khiến các trường học ở NYC bất ngờ.” Instructure cho biết chương trình LLM-Assignment của họ không cho phép học sinh yêu cầu câu trả lời, mô tả công cụ này là “một trải nghiệm có hướng dẫn giúp học sinh có trách nhiệm và học tập một cách chân thực.”

Gian lận không phải là rủi ro duy nhất – ảnh hưởng của AI đến sức khỏe tâm thần vẫn chưa được hiểu rõ, đặc biệt là ở trẻ em. Ví dụ, một người mẹ đã cáo buộc công ty khởi nghiệp Character.AI phải chịu trách nhiệm cho vụ tự tử của con trai bà – một học sinh 14 tuổi.

Người phát ngôn của Instructure cho biết công nghệ trong Canvas sẽ được sử dụng trong “môi trường được kiểm soát”, với các biện pháp bảo vệ do trường quản lý để đảm bảo các cuộc trò chuyện luôn phù hợp với bài tập.

Một lớp học tiểu học không học sinh tại New York, Mỹ. (Nguồn: AP)

Và dù một số công cụ AI hữu ích cho người có nhu cầu đặc biệt, công nghệ này vẫn chưa có giải pháp cho một số khuyết tật nhất định. Ví dụ, tính năng chuyển giọng nói thành văn bản vẫn gặp khó khăn với người nói lắp hoặc nói giọng địa phương, theo Howorth.

Các khu học chánh nghèo hơn cũng có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ AI mới nhất, làm gia tăng khoảng cách với các khu vực khá giả hơn, theo Robin Lake – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (CE) của Đại học Bang Arizona.