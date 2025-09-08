Công nghệ 8/9: Gián đoạn internet trên khắp Châu Á và Trung Đông

(VTC News) -

Đứt cáp quang ở Biển Đỏ

Một loạt cáp quang dưới biển ở Biển Đỏ đã bị cắt, gây ảnh hưởng đến kết nối internet tại nhiều quốc gia ở châu Á và Trung Đông. Nguyên nhân chưa được xác định rõ, nhưng sự cố làm chậm tốc độ truy cập mạng ở các nước như Ấn Độ, Pakistan, Kuwait và UAE.

Có những nghi ngờ rằng các cáp này có thể bị tấn công trong chiến dịch của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm gây áp lực lên Israel trong cuộc chiến với Hamas. Tuy nhiên, phía Houthi phủ nhận việc tấn công các tuyến cáp trước đó.

Khu vực vịnh Aden nơi có các tuyến cáp ngầm dưới biển bị hư hỏng. (Nguồn: AP)

Microsoft thông báo rằng người dùng ở Trung Đông có thể gặp tình trạng “tăng độ trễ” do sự cố này. Các hệ thống cáp bị ảnh hưởng bao gồm SMW4 và IMEWE – do Tata Communications và Alcatel Submarine Networks quản lý.

Việc sửa chữa cáp dưới biển rất phức tạp, cần tàu chuyên dụng định vị và khắc phục sự cố, có thể mất vài tuần. Các cáp có thể bị cắt do neo tàu hoặc bị tấn công có chủ đích.

Mở rộng sản xuất pin xe điện tại Châu Âu

Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất Trung Quốc CATL dự kiến bắt đầu sản xuất tại nhà máy mới ở Debrecen, Hungary vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu pin xe điện ngày càng tăng tại châu Âu.

Một văn phòng CATL tại Trung Quốc. (Nguồn: Pandadaily)

Tập đoàn đã đầu tư 7,3 tỷ euro (tương đương 8,55 tỷ USD) vào dự án này. Nhà máy sẽ phục vụ các hãng xe lớn như BMW, Stellantis và Volkswagen. Cơ sở mới sẽ có công suất sản xuất hàng năm lên tới 100 gigawatt-giờ và tạo việc làm cho khoảng 9.000 người, vượt xa nhà máy hiện tại của CATL ở bang Thuringia, Đức.

CATL hiện chiếm 38% thị phần pin EV toàn cầu trong năm 2024, tăng từ 36% năm trước đó. Dù có lo ngại về nhu cầu EV chậm lại ở châu Âu, đại diện CATL khẳng định xu hướng dài hạn vẫn tích cực.

CATL đã huy động được 4,6 tỷ USD trong đợt niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào tháng 5/2025, góp phần tài trợ cho dự án tại Hungary.

OpenAI bước vào giáo dục trung học Hy Lạp

Hy Lạp – cái nôi của nền giáo dục phương Tây – đang hợp tác với OpenAI để đưa công nghệ AI vào các trường trung học và hệ sinh thái khởi nghiệp. Phiên bản đặc biệt mang tên ChatGPT Edu sẽ được thử nghiệm tại một số trường trung học đại diện cho sự đa dạng vùng miền và kinh tế xã hội.

Giai đoạn đầu tập trung vào việc nâng cao hiểu biết về AI, hỗ trợ giáo viên tăng năng suất và tích hợp AI một cách có trách nhiệm vào công việc giảng dạy. Nếu thử nghiệm thành công, chương trình sẽ được mở rộng trên toàn quốc.

Nơi khai sinh tri thức phương Tây giờ đây đang dùng AI để cách mạng trong giáo dục. (Nguồn: Canva)

Một số giáo viên lo ngại học sinh sử dụng AI để làm bài tập hoặc viết luận thay mình, gây khó khăn trong việc đánh giá thực chất. Ngoài ra, AI đôi khi có thể tạo ra thông tin sai lệch.

OpenAI đang đối mặt với chỉ trích sau vụ kiện liên quan đến một thiếu niên tự tử, với cáo buộc rằng ChatGPT gây ra sự phụ thuộc tâm lý. Công ty đã cam kết bổ sung các tính năng kiểm soát dành cho phụ huynh.

Cùng lúc, OpenAI ra mắt chương trình “Greek AI Accelerator” nhằm hỗ trợ các nhà sáng lập địa phương. Chương trình bao gồm huấn luyện từ kỹ sư OpenAI, hội thảo chuyên sâu, và kết nối với các nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực AI.