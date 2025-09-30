Công nghệ 30/9: YouTube chi 24,5 triệu USD dàn xếp vụ kiện với Tổng thống Trump

(VTC News) -

YouTube trả 24,5 triệu USD vụ kiện liên quan tài khoản Tổng thống Trump

Google, công ty mẹ của YouTube, đã đồng ý trả 24,5 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Donald Trump khởi xướng sau khi tài khoản của ông bị đình chỉ vào năm 2021, liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1.

Trong số tiền này, 22 triệu USD sẽ được chuyển vào Quỹ xây dựng Phòng khiêu vũ Nhà Trắng, phần còn lại dành cho các nguyên đơn khác như Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ. Thỏa thuận không bao gồm việc thừa nhận trách nhiệm pháp lý từ phía Google.

Tổng thống Trump bị "đóng băng" tài khoản Youtube vào năm 2021. (Nguồn: BBC)

Meta mở rộng công cụ nhận diện khuôn mặt sang Anh, EU và Hàn Quốc

Meta vừa triển khai các tính năng bảo mật mới sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại Anh, EU và Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các tài khoản giả mạo người nổi tiếng. Hệ thống sẽ so sánh ảnh đại diện của tài khoản nghi ngờ với ảnh thật của người nổi tiếng trên Facebook và Instagram để xác minh và xóa bỏ nếu phát hiện giả mạo.

Công nghệ này từng được áp dụng tại Mỹ để xử lý quảng cáo lừa đảo và hỗ trợ khôi phục tài khoản bị hack. Từ tháng 3/2025, Meta đã dùng nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ người dùng tại các khu vực mới này. Theo báo cáo, số lượng quảng cáo giả mạo người nổi tiếng đã giảm 22% trong nửa đầu năm.

Meta triển khai công nghệ nhận diện khuôn mặt tại Anh, EU và Hàn Quốc nhằm ngăn chặn tài khoản giả mạo người nổi tiếng trên mạng xã hội. (Nguồn: Endgadget)

OpenAI cho phép Sora dùng nội dung có bản quyền nếu chủ sở hữu không từ chối

Theo Reuters, OpenAI chuẩn bị ra mắt phiên bản mới của trình tạo video Sora, cho phép sử dụng nội dung có bản quyền trừ khi chủ sở hữu yêu cầu không tham gia. Công ty đã bắt đầu thông báo tới các hãng phim và công ty quản lý tài năng về quy trình “opt-out”.

Sora sẽ không tạo hình ảnh của người nổi tiếng nếu chưa được cấp phép, nhưng các nhân vật có bản quyền sẽ cần được chủ sở hữu từ chối rõ ràng. Ngoài ra, OpenAI cũng đang phát triển ứng dụng Sora 2 với giao diện video dọc giống TikTok, cho phép tạo video tối đa 10 giây.

DeepSeek ra mắt mô hình “Sparse Attention” giảm một nửa chi phí API

Ngày 29/9, DeepSeek công bố mô hình thử nghiệm mới mang tên V3.2-exp, sử dụng kỹ thuật Sparse Attention để tối ưu hóa xử lý ngữ cảnh dài. Hệ thống này gồm hai thành phần chính: “lightning indexer” chọn đoạn văn bản quan trọng và “fine-grained token selection” lọc ra các token cần thiết, giúp giảm tải máy chủ đáng kể.

Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy chi phí gọi API có thể giảm tới 50% trong các tác vụ ngữ cảnh dài. Mô hình được phát hành miễn phí trên Hugging Face, hứa hẹn sẽ sớm có đánh giá độc lập từ cộng đồng nghiên cứu.

DeepSeek liên tục nâng cấp để tối ưu chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh. (Nguồn: DeepSeek)

Startup Alex gọi vốn 17 triệu USD để tự động hóa phỏng vấn tuyển dụng

Ngày 29/9, startup AI tuyển dụng Alex đã huy động thành công 17 triệu USD vòng Series A do Peak XV Partners dẫn đầu, với sự tham gia của Y Combinator và các giám đốc nhân sự từ các công ty Fortune 500.

Alex phát triển công cụ AI có khả năng thực hiện hàng ngàn cuộc phỏng vấn qua video và điện thoại mỗi ngày, giúp sàng lọc ứng viên ngay sau khi họ nộp hồ sơ. Mục tiêu dài hạn của công ty là xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ chuyên sâu hơn cả LinkedIn, dựa trên các cuộc trò chuyện thực tế.