Công nghệ 29/9: Biến ruộng lúa thành siêu trung tâm dữ liệu AI trị giá 37 tỷ USD

Trung Quốc biến ruộng lúa thành trung tâm dữ liệu AI

Trong nỗ lực thúc đẩy năng lực AI quốc gia, Trung Quốc đang triển khai một dự án khổng lồ trị giá 37 tỷ USD tại thành phố Wuhu, tỉnh An Huy. Tại đây, 760 mẫu ruộng lúa ven sông Dương Tử đang được chuyển đổi thành “đảo dữ liệu” – một cụm trung tâm dữ liệu hiện đại phục vụ cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Huawei, China Mobile, China Telecom và China Unicom.

Với vị trí gần các đô thị lớn như Thượng Hải, Hàng Châu và Nam Kinh, dự án này kỳ vọng sẽ cung cấp dịch vụ AI nhanh hơn và hiệu quả hơn cho các khu vực đông dân cư.

Trung Quốc đang nỗ lực tạo ra hạ tầng AI chiến lược. (Nguồn: Future)

Dự án Wuhu được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo ra phiên bản nội địa của siêu dự án Stargate do OpenAI và Oracle phát triển ở Mỹ. Dù quy mô nhỏ hơn nhiều (37 tỷ USD so với 500 tỷ USD), Trung Quốc kỳ vọng sẽ tập trung hóa năng lực tính toán để thu hẹp khoảng cách với Mỹ.

Trung Quốc đang triển khai công nghệ UB-Mesh của Huawei để kết nối các trung tâm dữ liệu ở vùng sâu vùng xa với đô thị, giúp tận dụng công suất dư thừa và tăng độ tin cậy. Chính phủ cũng hỗ trợ tới 30% chi phí mua chip AI, thể hiện quyết tâm thúc đẩy ngành công nghiệp này.

Do bị hạn chế nhập khẩu GPU cao cấp từ Nvidia, Trung Quốc phải dựa vào chip nội địa có hiệu năng thấp hơn. Điều này dẫn đến tình trạng buôn lậu phần cứng và đặt ra nghi vấn về khả năng tự chủ công nghệ. Ngoài ra, việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang trung tâm dữ liệu cũng gây lo ngại về tính bền vững và phân bổ tài nguyên.

Người ủng hộ cho rằng đây là bước đi cần thiết để thu hẹp khoảng cách công nghệ với phương Tây. Trong khi đó, giới hoài nghi lo ngại về chi phí cơ hội khi mất đất nông nghiệp và hiệu quả thực tế của các chip nội địa trong việc vận hành AI quy mô lớn.

Nga hé lộ kế hoạch chế tạo máy in chip EUV: Tham vọng vượt mặt ASML?

Viện Vật lý Vi cấu trúc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga vừa công bố kế hoạch phát triển công nghệ in thạch bản EUV nội địa, sử dụng bước sóng 11,2 nm. Dự án bắt đầu từ năm 2026 với công nghệ 40nm và hướng tới sản xuất dưới 10nm vào năm 2037.

Thay vì sao chép kiến trúc của ASML, Nga chọn hướng đi riêng: Dùng laser thể rắn lai, nguồn sáng plasma xenon, và gương phản xạ từ ruthenium và beryllium. Việc dùng xenon thay cho giọt thiếc giúp giảm mảnh vụn gây hại cho mặt nạ quang học, từ đó giảm chi phí bảo trì.

Wafer bán dẫn với các vi mạch đầy màu sắc mục tiêu của Nga với công nghệ nội địa hóa. (Nguồn: Micron)

Nga chia lộ trình phát triển công nghệ in thạch bản EUV thành ba giai đoạn: Từ 2026 đến 2028, họ sẽ triển khai máy in chip 40nm với độ chính xác 10nm và tốc độ hơn 5 wafer mỗi giờ. Giai đoạn tiếp theo (2029–2032) nâng cấp lên máy quét 28nm (có thể đạt 14nm), độ chính xác 5nm và tốc độ vượt 50 wafer/giờ. Cuối cùng, từ 2033 đến 2036, hệ thống sẽ đạt khả năng in dưới 10nm, độ chính xác 2nm và hiệu suất trên 100 wafer mỗi giờ.

Các hệ thống này được thiết kế để đơn giản hơn, tiết kiệm chi phí hơn so với nền tảng Twinscan NXE/EXE của ASML. Tuy nhiên, việc sử dụng bước sóng 11,2nm không theo chuẩn ngành có thể gây ra nhiều thách thức kỹ thuật chưa được đề cập rõ.

Thay vì nhắm đến các nhà máy siêu lớn, Nga hướng tới các xưởng sản xuất nhỏ hơn với chi phí đầu tư thấp. Nếu thành công, công nghệ này có thể phục vụ cả thị trường nội địa và quốc tế, đặc biệt là những nơi không thể tiếp cận hệ sinh thái của ASML.

Apple chuẩn bị sản xuất MacBook dùng chip M5

Theo tiết lộ từ Mark Gurman (Bloomberg), Apple đang tiến gần đến giai đoạn sản xuất hàng loạt cho các mẫu MacBook Pro, MacBook Air và hai màn hình Mac mới sử dụng chip M5. Các sản phẩm này dự kiến sẽ ra mắt từ cuối năm nay đến quý đầu năm sau.

Một nông dân sử dụng Macbook ngay giữa đồng ruộng của mình. (Nguồn: Apple)

Apple có thể giữ nguyên lịch trình truyền thống: MacBook Pro ra mắt vào mùa thu, tiếp theo là MacBook Air vào mùa xuân. Tuy nhiên, Gurman cũng cho biết Apple đang cân nhắc đẩy lịch ra mắt MacBook Pro sang đầu năm sau.

Một trong hai màn hình mới được cho là phiên bản nâng cấp của Studio Display – lần đầu ra mắt vào tháng 3/2022. Các tin đồn cho rằng bản mới sẽ dùng công nghệ mini-LED, cải thiện độ sáng và chất lượng màu sắc.