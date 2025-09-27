Snapdragon 8 Gen 5 và X2 Extreme ra mắt, Qualcomm thách thức cả Apple lẫn Intel

(VTC News) -

Snapdragon 8 Elite Gen 5 kế nhiệm Snapdragon 8 Elite ra mắt năm ngoái, con chip đánh dấu lần đầu tiên Qualcomm sử dụng CPU Oryon tự phát triển, mang lại sức mạnh và hiệu quả năng lượng tốt hơn so với các vi xử lý ARM cũ. Những nâng cấp bao gồm khả năng xử lý nhanh hơn cho các AI agent, có thể thu thập dữ liệu từ camera và micro để đưa ra các đề xuất thông minh cho người dùng điện thoại.

Tại sự kiện Snapdragon Summit diễn ra tại Mỹ, Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 5, đặt mục tiêu biến Oryon Gen 3 thành CPU di động mạnh mẽ nhất. (Nguồn: Snapdragon)

“Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho phép các AI agent cá nhân hóa có thể nhìn thấy những gì bạn nhìn thấy, nghe những gì bạn nghe và suy nghĩ cùng bạn trong thời gian thực,” Chris Patrick, Phó Chủ tịch cấp cao và Tổng Giám đốc mảng điện thoại di động của Qualcomm, cho biết trong một thông cáo báo chí.

So với con chip di động năm ngoái, CPU của Snapdragon 8 Elite Gen 5 có hiệu suất cao hơn 20% và tiết kiệm năng lượng tới 35%, trong khi GPU cải thiện hiệu suất 23% và giảm 20% mức tiêu thụ điện, giúp kéo dài thời gian chơi game trên điện thoại.

Về AI, bộ xử lý thần kinh (NPU) của chip nhanh hơn 37%, có thể xử lý các truy vấn AI với tốc độ 220 token mỗi giây – cải thiện đáng kể so với 70 token mỗi giây của thế hệ trước, hoặc 30 token mỗi giây của chip Snapdragon X Elite dành cho PC. Chip thu thập thông tin cá nhân để hỗ trợ các AI agent thế hệ tiếp theo đưa ra các đề xuất và khuyến nghị phù hợp với hành vi và sở thích của người dùng.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 sẽ xuất hiện trên các điện thoại cao cấp của Samsung, OnePlus, Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo và nhiều thương hiệu khác. (Nguồn: CNET)

Các điện thoại sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 sẽ là thiết bị di động đầu tiên hỗ trợ codec video mới, Advanced Professional Video, cho phép quay video gần, không bị giảm chất lượng cũng như kiểm soát chi tiết hơn trong khâu hậu kỳ để chỉnh màu chính xác. Qualcomm cho biết chip có một quy trình video hoàn toàn tính toán, nghĩa là điện thoại có thể trích xuất khung hình đơn lẻ từ video với chất lượng hình ảnh tương đương ảnh chụp tĩnh.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 sử dụng modem X85 của Qualcomm cùng chip kết nối FastConnect 7900, hỗ trợ Wi-Fi 7 và AI giúp tiết kiệm điện năng lên đến 40%, đồng thời tối ưu hóa Wi-Fi để giảm độ trễ đến 50% khi chơi game.

Con chip này cạnh tranh với chipset Apple A19 Pro trong dòng iPhone 17 vừa được ra mắt gần đây. Richard Windsor, nhà sáng lập Radio Free Mobile nhận xét: “Qualcomm đã tung ra một bộ xử lý rất mạnh mẽ và giữ vững ưu thế trước đối thủ trong mảng smartphone cao cấp."

Qualcommra ra mắt Snapdragon X2 Elite và Extreme, tuyên bố đây là chip nhanh và tiết kiệm điện năng nhất từng có trên PC Windows. (Nguồn: The Verge)

Ở mảng PC, Qualcomm giới thiệu hai chip Snapdragon X2 Elite Extreme và Snapdragon X2 Elite nhằm cạnh tranh với Intel và AMD trong hệ sinh thái Windows. Các bộ vi xử lý mới được trang bị CPU Oryon thế hệ thứ ba với tối đa 18 lõi, nhiều hơn 6 lõi so với thế hệ trước.

Qualcomm cho biết X2 Elite Extreme có hiệu suất đơn nhân cao điểm nhanh hơn tới 39% và hiệu suất đa nhân cải thiện 50% so với thế hệ trước. Hãng sản xuất chip tuyên bố Snapdragon X2 Elite Extreme có hiệu suất CPU nhanh hơn đối thủ tới 75% ở cùng mức công suất ISO. “Chip này có nhiều lõi hơn và mang lại cải thiện hiệu suất so với X Elite lên tới 50% ở CPU, 100% ở GPU và 70% ở NPU, đồng thời là bộ xử lý Arm đầu tiên chạy ở tần số 5GHz", ông Windsor cho biết.

Ông nói thêm Snapdragon X2 Elite Extreme là “đòn chí mạng của Qualcomm dành cho cộng đồng x86”.

“Chìa khóa để cạnh tranh với Intel và AMD trong phân khúc này luôn là hiệu suất trên mỗi watt tiêu thụ điện thay vì hiệu suất thuần túy,” ông giải thích. “Ở đây, phiên bản X2 Elite Extreme cho hiệu suất cao hơn 44% so với x86 ở cùng mức tiêu thụ điện khi chạy đơn luồng.”

Về hiệu suất đa luồng, Qualcomm khẳng định chip của họ có lợi thế 75% về hiệu suất ở mức tiêu thụ điện tương đương, trong khi chip x86 tiêu thụ điện cao hơn 222% ở hiệu suất đỉnh so với X2 Elite Extreme. “Qualcomm cũng bắt đầu giải quyết điểm yếu lớn nhất của Windows trên Arm, đó là khả năng chơi game, khi cả Epic Games và Razer đều tối ưu sản phẩm để chạy trên X2 Elite,” ông Windsor nói.