Công nghệ 16/7: Ưu đãi tựu trường của Apple trở lại Việt Nam

(VTC News) -

Apple khởi động chương trình ưu đãi mùa tựu trường Back to School 2026 tại Việt Nam

Tại cửa hàng trực tuyến Apple Store dành cho bậc Giáo dục, khi chọn mua các dòng máy tính xách tay MacBook Air, MacBook Pro hoặc máy tính bảng iPad Air, iPad Pro, người dùng sẽ nhận được ưu đãi kép. Bên cạnh mức giá chiết khấu trực tiếp từ 5% đến 10% so với giá niêm yết, người mua sẽ được tặng kèm miễn phí một bộ 4 thiết bị định vị AirTags.

Back To School của Apple năm nay đến trễ hơn mọi năm.

Phần quà tặng kèm năm nay bị một số người yêu thích dòng sản phẩm của "Táo khuyết" đánh giá là kém hấp dẫn. Các năm trước, những tài khoản đủ điều kiện sẽ được tặng kèm bút Apple Pencil khi mua iPad, hoặc tai nghe AirPods nếu chọn dòng máy tính Mac. Năm nay, người mua sẽ phải bỏ thêm tiền để sở hữu AirPods nếu không muốn nhận AirTags.

Ngoài ưu đãi về sản phẩm, gói bảo hành mở rộng AppleCare+ cũng được áp dụng mức giảm giá tối đa 10% trong thời gian này. Để nhận được các ưu đãi trên, người mua bắt buộc phải xác thực thông tin thẻ sinh viên hoặc hồ sơ giảng dạy qua hệ thống UNiDAYS. Bên cạnh kênh phân phối trực tuyến của hãng, các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam cũng đồng loạt triển khai các chương trình kích cầu tựu trường riêng biệt với phương thức thanh toán và xác thực linh hoạt hơn.

Tỷ lệ người dùng trung thành với iOS tăng cao

Báo cáo mới nhất từ Đối tác Nghiên cứu Trí tuệ Người tiêu dùng (CIRP) cho thấy tỷ lệ khách hàng trung thành của người dùng iPhone đã tăng lên mức 87% trong quý 1/2026. Đây là mức giữ chân người dùng cao nhất trong vòng ba quý trở lại đây, đánh dấu mức tăng 3% so với tỷ lệ 84% được ghi nhận vào cùng kỳ năm 2025 và vượt qua mức 85% của quý 1/2024.

Người dùng iPhone ít đổi sang hệ điều hành Android. (Ảnh: Shutterstock)

Số liệu thực tế từ cuộc khảo sát cũng phản ánh xu hướng dịch chuyển hệ điều hành tương đối ổn định giữa hai nền tảng hàng đầu là Android và iOS. Trong quý gần nhất, lượng khách hàng chuyển từ hệ điều hành Android sang sở hữu iPhone chiếm 12% tổng số người mua mới. Tỷ lệ này có sự sụt giảm nhẹ so với mức 14% của cùng kỳ năm 2025 và 13% của năm 2024. Trong khi đó, nhóm khách hàng chuyển từ điện thoại phổ thông hoặc lần đầu tiên sử dụng điện thoại thông minh chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, ổn định ở mức từ 1% đến 2%.

Sự phân hóa này cho thấy thị trường di động đã bão hòa khi phần lớn người tiêu dùng đã xác định rõ hệ sinh thái phù hợp với nhu cầu. Bất chấp những nỗ lực lôi kéo người dùng từ các hãng đối thủ, Apple vẫn duy trì được tệp khách hàng trung thành cực kỳ vững chắc với tỷ lệ tối thiểu luôn đạt trên ngưỡng 84% trong suốt ba năm qua.

Samsung xác nhận thế hệ điện thoại gập mới dùng công nghệ Flex Titanium

Thế hệ điện thoại màn hình gập tiếp theo của Samsung sẽ ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7 tới tại London (Anh). Điểm nhấn được hãng công bố trước thềm sự kiện là cấu trúc màn hình gập hoàn toàn mới mang tên Flex Titanium.

Màn hình của Galaxy Z Fold8 Ultra. (Ảnh: Setsuna Digital)

Công nghệ Flex Titanium được thiết kế nhằm nâng cao độ bền vượt trội và giảm thiểu tối đa nếp nhăn trên màn hình của các thiết bị mới, dự kiến bao gồm Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 và dòng màn hình gập ngang thế hệ mới. Cấu trúc phần cứng này sử dụng một lớp màng hợp kim titan siêu mỏng đặt trực tiếp dưới tấm nền OLED, kết hợp cùng một tấm đế titan hỗ trợ chịu lực phía dưới.

Theo thông số kỹ thuật được tiết lộ, lớp màng titan có độ cứng cơ học cao gấp 20 lần so với lớp màng nhựa truyền thống, trong khi độ dày chỉ chưa đầy 30% sợi tóc người, giúp tối ưu hóa độ mỏng nhẹ cho toàn bộ tấm nền hiển thị. Bước cải tiến không chỉ tăng cường khả năng chống va đập mà còn loại bỏ khoảng trống không khí giữa các lớp vật liệu, mang lại bề mặt phẳng mịn và giải quyết triệt để bài toán nếp gấp màn hình sau thời gian dài sử dụng.