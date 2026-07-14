Công nghệ 14/7: Trí tuệ nhân tạo Siri đang trở thành công cụ đa năng của Apple

(VTC News) -

Trí tuệ nhân tạo Siri đang trở thành công cụ đa năng của Apple

Tại WWDC 2026, Apple giới thiệu Siri AI - phiên bản hoàn toàn mới, được xây dựng trên nền tảng Apple Intelligence. Siri không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có khả năng hiểu dữ liệu cá nhân, nội dung trên màn hình và đưa ra phản hồi phù hợp. Người dùng có thể trò chuyện với Siri theo phong cách chatbot, lưu lại lịch sử hội thoại và truy cập qua ứng dụng Siri độc lập.

Siri AI trên iPhone. (Ảnh: Wired)

Một điểm nổi bật là sự hợp tác giữa Apple và Google Gemini, giúp tăng sức mạnh mô hình AI của Siri. Nhờ đó, Siri có thể hỗ trợ viết email, tin nhắn, gợi ý nội dung từ Notes hay Photos, và thậm chí đưa ra kế hoạch dựa trên thông tin cá nhân. Apple khẳng định phần lớn xử lý sẽ diễn ra trực tiếp trên thiết bị để đảm bảo quyền riêng tư.

Siri AI sẽ được phát hành bản beta cho người dùng trong năm nay. Với khả năng hiểu ngữ cảnh sâu, trò chuyện tự nhiên và tích hợp hệ thống, Siri được kỳ vọng trở thành “công cụ mọi thứ” của Apple, cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT, Gemini và Claude. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khi Apple bước vào kỷ nguyên AI toàn diện.

OnePlus chính thức rút khỏi Mỹ và châu Âu

Theo báo cáo mới nhất, OnePlus sẽ đóng cửa hoạt động tại Mỹ và châu Âu ngay trong tuần này. Đây là bước đi gây bất ngờ khi thương hiệu từng được xem là "kẻ phá bĩnh" thị trường smartphone với các sản phẩm cấu hình mạnh, giá cạnh tranh.

Mẫu điện thoại OnePlus từng được kỳ vọng tạo sức ép lên các ông lớn công nghệ. (Ảnh: 9to5)

Nguồn tin cho biết quyết định này xuất phát từ doanh số sụt giảm và áp lực cạnh tranh khốc liệt từ Apple, Samsung và các hãng Trung Quốc khác. Việc rút lui đồng nghĩa người dùng tại hai thị trường lớn sẽ không còn được hỗ trợ trực tiếp, gây ảnh hưởng đến dịch vụ bảo hành và trải nghiệm khách hàng.

Dù rút khỏi Mỹ và châu Âu, OnePlus vẫn duy trì hoạt động tại châu Á, nơi hãng còn giữ được thị phần. Tuy nhiên, động thái này cho thấy thương hiệu đang gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế toàn cầu. Giới phân tích dự đoán OnePlus sẽ tập trung vào thị trường nội địa và hợp tác với Oppo để tồn tại.

Google Pixel 11 lộ diện với ba màu sắc mới

Theo rò rỉ từ Amazon, Google Pixel 11 sẽ xuất hiện với ba màu sắc: Obsidian, Hibiscus và Pistachio. Tuy nhiên, phần mô tả lại gọi chúng là Midnight, Fuchsia và Moss, trùng khớp với các tin đồn trước đó. Dù tên gọi chưa thống nhất, thiết kế tổng thể vẫn mang đậm dấu ấn Pixel quen thuộc.

Google Pixel 11 với ba màu sắc mới Obsidian, Hibiscus và Pistachio. (Ảnh: 9to5)

Pixel 11 được cho là sở hữu màn hình 6.3 inch độ phân giải 1080x2424, RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Máy nặng khoảng 204g, tích hợp pin 4,985 mAh. Giá bán dự kiến là 899 USD, hứa hẹn cạnh tranh trực tiếp với các flagship khác trên thị trường.

Điểm nhấn của Pixel 11 là chip Tensor G6, sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Đây sẽ là SoC đầu tiên trên thế giới dùng công nghệ này, mang lại hiệu năng mạnh mẽ và khả năng bảo mật nâng cao. Google dự kiến công bố chính thức dòng Pixel 11 vào ngày 12/8.