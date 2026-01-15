Công nghệ 15/1: Kho ngoại quan công nghệ cao Đồng Đăng hoạt động

(VTC News) -

Viettel Post đưa kho ngoại quan Đồng Đăng vào vận hành

Ngày 14/01, Viettel Post chính thức khai trương Kho Ngoại quan tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng. Đây là dự án hạ tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, giúp rút ngắn thời gian thông quan xuống dưới 30 phút.

Kho ngoại quan ứng dụng công nghệ hiện đại giúp giảm đáng kể chi phí logistics. (Nguồn: Viettel)

Kho Ngoại quan Đồng Đăng của Viettel Post được xây dựng với nhiều điểm nhấn công nghệ hiện đại. Hệ thống này kết nối trực tiếp với hải quan điện tử VNACCS/VCIS, giúp xử lý hồ sơ nhanh chóng và giảm tối đa sự phụ thuộc vào các thao tác thủ công. Bên cạnh đó, Viettel Post đã phát triển một nền tảng số toàn diện gồm hệ thống quản lý kho (WMS), quản lý vận tải (TMS) và quản lý đơn hàng (OMS), tạo nên chuỗi vận hành đồng bộ. Đặc biệt, việc ứng dụng RFID Gate, AI Camera cùng Trung tâm điều hành OCC cho phép giám sát tồn kho, luồng hàng và trạng thái thông quan theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa hoạt động logistics.

Google chuyển sản xuất Pixel cao cấp sang Việt Nam

Google đang thực hiện bước chuyển lớn trong chuỗi sản xuất khi quyết định đưa quá trình sản xuất các dòng điện thoại Pixel cao cấp – gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Pro Fold – sang Việt Nam. Theo Nikkei Asia, không chỉ sản xuất, Google còn triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (NPI) tại đây, vốn là giai đoạn tinh chỉnh quan trọng trước khi sản phẩm được sản xuất hàng loạt.

Những mẫu Google Pixel cao cấp nhất sẽ được sản xuất tại Việt Nam. (Nguồn: Androidpolice)

Dù từng sản xuất một phần thiết bị tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên Google thực hiện toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối ngoài Trung Quốc. Việc chuyển đổi này nhằm đối phó với chi phí sản xuất tăng cao và biến động thương mại toàn cầu. Dòng Pixel A giá rẻ vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất tại Trung Quốc. Các mẫu Pixel mới dự kiến ra mắt cuối năm nay, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phần cứng của Google.

NVIDIA phát hành DLSS 4.5 cho toàn bộ GPU RTX

NVIDIA vừa công bố bản cập nhật DLSS 4.5 dành cho tất cả dòng GPU GeForce RTX, mang đến khả năng nâng cấp hình ảnh sắc nét và ổn định hơn nhờ mô hình Super Resolution Transformer thế hệ thứ hai. Công nghệ mới này có sức mạnh tính toán gấp 5 lần so với phiên bản gốc, đồng thời hỗ trợ hơn 400 trò chơi và ứng dụng, giúp game thủ trải nghiệm đồ họa chân thực và mượt mà hơn.

Thiết kế quạt tản nhiệt mạnh mẽ trên GPU RTX - nền tảng phần cứng cho công nghệ DLSS 4.5 mới nhất của NVIDIA, giúp nâng cấp hình ảnh sắc nét và hiệu năng vượt trội. (Nguồn: Engadget)

Đáng chú ý, NVIDIA cũng giới thiệu tính năng Dynamic 6x Frame Generation sẽ ra mắt vào mùa xuân tới trên dòng RTX 50 Series. Công nghệ này cho phép tạo thêm tới 5 khung hình phụ cho mỗi khung hình gốc, hướng tới hiệu năng 4K 240Hz với đồ họa dò tia, mở ra bước tiến lớn trong trải nghiệm chơi game thế hệ mới.