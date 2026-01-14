Công ty Mỹ lên kế hoạch xây khách sạn đầu tiên trên Mặt trăng

(VTC News) -

Công ty Galactic Resource Utilization Space (GRU) có trụ sở tại bang California, công bố kế hoạch mở khách sạn trên Mặt trăng vào năm 2032, mô tả đây là "công trình cấu trúc cố định ngoài Trái đất đầu tiên trong lịch sử".

Phác hoạ khách sạn trên Mặt trăng do công ty Galactic Resource Utilization Space xây dựng. (Ảnh: GRU)

Để trở thành những người đầu tiên ghé thăm khách sạn, du khách cần đặt cọc số tiền lên tới 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng). GRU ra mắt trang web đặt chỗ vào ngày 12/1, đồng thời công bố các chi tiết về kiến trúc khách sạn.

Công ty sử dụng “hệ thống module sinh hoạt độc quyền cùng quy trình tự động biến đổi đất Mặt trăng thành các cấu trúc bền vững” để đáp ứng mốc thời gian đầy tham vọng.

Theo kế hoạch, giai đoạn xây dựng bắt đầu vào năm 2029, sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt từ cơ quan quản lý.

GRU kỳ vọng những khách hàng đầu tiên của khách sạn sẽ là những người từng tham gia các chuyến bay không gian thương mại, cùng các cặp vợ chồng mới cưới giàu có, ưa mạo hiểm và tìm kiếm một kỳ trăng mật “ngoài Trái Đất”.

Công ty tin rằng du lịch đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nền kinh tế Mặt trăng, đồng thời mang lại “con đường nhanh nhất để loài người có thể sinh sống liên hành tinh”.

“Chúng ta đang ở thời điểm bước ngoặt, nơi con người thực sự có thể sống liên hành tinh ngay trong cuộc đời mình”, Skyler Chan, người sáng lập GRU, nói. “Nếu chúng tôi thành công, hàng tỷ người sẽ được sinh ra trên Mặt trăng và sao Hỏa, đồng thời có thể trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống trên hai thiên thể này”.

Skyler Chan hiện 21 tuổi, tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley, Mỹ. Anh phát triển ý tưởng xây dựng khách sạn trên Mặt trăng trong khuôn khổ chương trình tăng tốc khởi nghiệp Y Combinator.

Chan cho biết dự án đã nhận được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư đứng sau SpaceX và Anduril (công ty chuyên phát triển các hệ thống phòng thủ tự động).

Việc xây dựng căn cứ thường trực trên Mặt trăng cũng nằm trong tầm nhìn mở rộng hiện diện của Mỹ trong không gian, do tân Giám đốc NASA Jared Isaacman phụ trách, với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump. Chan kỳ vọng GRU có thể đóng vai trò trong việc hiện thực hóa các kế hoạch này.

Công ty cũng công bố tài liệu phác thảo chiến lược mở rộng sự hiện diện của con người trên Mặt trăng, bắt đầu từ khách sạn cao cấp và tiến tới một khu định cư quy mô lớn hơn.

“Tôi say mê không gian khi còn nhỏ”, Chan nói. “Tôi luôn mơ ước trở thành phi hành gia và cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể theo đuổi đam mê của đời mình”.