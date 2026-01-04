Công nghệ 4/1: Starlink di chuyển hàng nghìn vệ tinh vì 'an toàn không gian'

(VTC News) -

Starlink di chuyển vệ tinh vì "an toàn không gian"

Starlink cho biết họ sẽ giảm độ cao của hàng nghìn vệ tinh phát sóng Internet sau một sự cố với một vệ tinh và một vụ suýt va chạm với những vệ tinh khác, một lời nhắc nhở rõ ràng về việc quỹ đạo Trái đất đã trở nên đông đúc - và nguy hiểm - như thế nào.

Gần 12.000 vệ tinh đang hoạt động và hàng nghìn vệ tinh khác đã ngừng hoạt động trên quỹ đạo. (Ảnh: Cnet)

Trong một bài đăng vào ngày đầu năm mới trên X, Michael Nicholls, Phó chủ tịch kỹ thuật của Starlink, cho biết công ty sẽ bắt đầu "một sự cấu hình lại đáng kể chòm sao vệ tinh của mình" và hạ thấp quỹ đạo của khoảng 4.400 vệ tinh, hoặc gần một nửa tổng số hơn 9.000 vệ tinh, từ độ cao hiện tại khoảng 342 dặm xuống khoảng 298 dặm.

Hiện có gần 12.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo và hàng nghìn vệ tinh khác đã ngừng hoạt động. Con số đó dự kiến ​​sẽ tăng nhanh khi SpaceX tiếp tục phóng các vệ tinh Starlink và khi các chòm sao vệ tinh internet đối thủ được xây dựng bởi các dự án như Amazon Leo (trước đây là Dự án Kuiper) và "Ngàn Cánh Buồm" của Trung Quốc.

Mỹ chặn thương vụ mua chip liên quan đến Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump đã chặn thương vụ mua lại tài sản trị giá 3 triệu đô la của công ty quang tử HieFo Corp của Mỹ đối với Emcore, một chuyên gia hàng không vũ trụ và quốc phòng có trụ sở tại New Jersey, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

Hình ảnh minh họa một chip bán dẫn bộ xử lý trung tâm được trưng bày giữa hai lá cờ của Trung Quốc và Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong một sắc lệnh được Nhà Trắng công bố, Trump cho biết HieFo "được kiểm soát bởi một công dân của Trung Quốc" và việc mua lại các doanh nghiệp của Emcore vào năm 2024 khiến ông này tin rằng công ty này có thể "thực hiện các hành động đe dọa đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ".

Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ đã xác định một rủi ro an ninh quốc gia trong cuộc điều tra về thương vụ này, Bộ Tài chính cho biết sau sắc lệnh của Tổng thống Trump. Tuyên bố không nêu rõ rủi ro an ninh quốc gia.

Emcore, công ty niêm yết công khai vào thời điểm thỏa thuận được ký kết và sau đó được tư nhân hóa, cho biết HieFo đã mua lại mảng kinh doanh chip và hoạt động sản xuất tấm bán dẫn indium-phosphide của họ với giá 2,92 triệu USD.

Giám đốc Instagram lo ngại về hình ảnh do AI tạo ra

Trong một bài đăng cuối năm 2025, Giám đốc Instagram - Adam Mosseri - đã đề cập đến những thay đổi lớn mà AI đang gây ra trong nhiếp ảnh, nhấn mạnh rằng tính xác thực sẽ ngày càng khó đạt được - và đưa ra những suy nghĩ về cách các nhà sáng tạo, nhà sản xuất máy ảnh và chính Instagram sẽ cần phải thích ứng.

Mosseri cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến việc phân biệt ảnh thật và ảnh do AI tạo ra trở nên bất khả thi, và khi ngày càng nhiều "nhà sáng tạo am hiểu hơn đang hướng đến những hình ảnh chưa được chỉnh sửa, không đẹp mắt", bản thân AI cũng sẽ đi theo hướng đó với những hình ảnh mang "tính thẩm mỹ thô mộc". Điều đó sẽ buộc chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận hình ảnh ngay từ đầu”, ông nói.

Giống như Facebook và WhatsApp, Instagram đã bổ sung các tính năng AI vào năm 2025. (Ảnh: Cnet)

"Tại thời điểm đó, chúng ta sẽ cần chuyển trọng tâm sang người nói thay vì nội dung được nói," Mosseri nói. Nhưng chúng ta sẽ mất "nhiều năm để thích nghi" và thoát khỏi giả định rằng những gì chúng ta thấy là thật. "Điều này sẽ khó chịu - chúng ta có khuynh hướng di truyền tin vào mắt mình."

Về mặt kỹ thuật, Mosseri dự đoán rằng các nhà sản xuất thiết bị máy ảnh sẽ bắt đầu cung cấp các cách để ký điện tử các bức ảnh nhằm thiết lập chuỗi quyền sở hữu, chứng minh rằng hình ảnh không phải do AI tạo ra.

Ông cũng cảnh báo rằng các nhà sản xuất máy ảnh đó đang đi sai hướng khi cung cấp các cách giúp các nhiếp ảnh gia nghiệp dư tạo ra những hình ảnh được trau chuốt.