Công an xuất hiện ở trụ sở công ty của Shark Bình

(VTC News) -

Lực lượng công an Hà Nội xuất hiện tại trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vào tối muộn ngày 6/10.

Nguyễn Ngọc
