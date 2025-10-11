Công an vạch trần 'vỏ bọc' từ thiện và bàn tay đếm tiền trong bóng tối

(VTC News) -

Tháng 9/2025, Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ). Trong đơn, chị phản ánh nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện cho Nguyễn Mạnh Tuân, người tự xưng là giáo viên, thường xuyên đăng tải những bài viết kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, điều bất thường là số tiền đóng góp, kêu gọi ủng hộ lại không được công khai, minh bạch, khiến nhiều nhà hảo tâm hoài nghi liệu lòng tin của họ có bị phản bội?

Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan công an.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên lập tức vào cuộc, từng đường link, từng tài khoản, từng dòng tiền được rà soát kỹ lưỡng. Và phía sau “vỏ bọc thiện nguyện” một hệ thống trục lợi được tổ chức tinh vi dần lộ diện.

Vỏ bọc của giáo viên "nhân ái"

Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân dựng nên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook (Nguyễn Mạnh Tuân có tích xanh, Nguyễn Tuân với hơn 149.000 người theo dõi và Lãng tử Tây Bắc), cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân.

Trên các nền tảng này, Tuân liên tục đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh, xen lẫn lời lẽ chạm tới lòng trắc ẩn để kêu gọi sự ủng hộ. Mỗi bài viết là một cái bẫy cảm xúc được tính toán, dàn dựng tỉ mỉ để lấy lòng tin của cộng đồng mạng. Hình ảnh “người thầy nhân ái” được Tuân tô vẽ trở thành một hình tượng cao cả, đẹp đẽ không chỉ trong lòng cộng đồng mạng, mà còn đối với chính những học sinh, giáo viên xung quanh Tuân.

Họ không thể ngờ rằng, phía sau ánh hào quang của những bức ảnh “trao quà từ thiện” là một kịch bản được sắp đặt: chỉ một phần nhỏ tiền được chuyển đến người cần giúp, còn phần lớn rơi vào túi cá nhân của Nguyễn Mạnh Tuân. Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, Tuân lợi dụng danh nghĩa thiện nguyện cho 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên) để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Thượng tá Sùng A Ninh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, tự tạo dựng hình ảnh đẹp về bản thân là người sống nhân ái, thường xuyên giúp đỡ người khác để gây dựng lòng tin từ cộng đồng mạng. Nhưng đằng sau những bài viết cảm động, những bức ảnh thiện nguyện ấy là cả một kịch bản được tính toán kỹ lưỡng, lợi dụng lòng tốt của mọi người để chiếm đoạt tiền từ thiện”.

Với hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn bị ăn chặn tiền từ thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên có đủ căn cứ chứng minh về hành vi trục lợi từ thiện của Tuân.

Ngày 30/9, qua quá trình vận động của Công an tỉnh Điện Biên, Nguyễn Mạnh Tuân tự nguyện ra trình diện để đầu thú, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

'Bạch liên hoa" - chiếc mặt nạ giả tạo

Không chỉ Tuân, Nông Thị Thu Thuỷ - chủ tài khoản Facebook Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ) cũng bị vạch trần. Trong nhiều năm, Thủy tự tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực. Những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Nông Thị Thu Thuỷ tại cơ quan công an.

Thế nhưng, sau lớp vỏ hiền lành, ngọt ngào đó lại là những toan tính. Thậm chí, khi Tuân đi trao tiền thật cho người nghèo và chụp ảnh lại, Thủy cắt bỏ hình của Tuân, đăng lại lên Facebook như thể chính mình là người làm việc đó.

Tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đăng hơn 500 bài viết liên quan hoạt động từ thiện. Từ tháng 2 đến tháng 6/2025, chỉ riêng đối với 3 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Ngày 2/10, sau khi Tuân bị tạm giữ, Thuỷ tìm đến cơ quan công an tự thú. Tại đây, Thuỷ khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ.

Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Nhưng sau ánh hào quang “người tốt – việc tốt”, Thuỷ đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện, biến lòng tin của cộng đồng thành công cụ nuôi dưỡng lối sống ích kỷ của mình. Hình ảnh “bạch liên hoa” mà Thuỷ tô vẽ chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo. Khi lớp vỏ ấy rơi xuống, lộ rõ gương mặt thật của một kẻ cơ hội - lợi dụng nỗi đau của người khác để trục lợi.

“Ban đầu khi mới kêu gọi từ thiện, tôi cũng vì đồng cảm, chia sẻ. Nhưng sau khi nhận được nhiều sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, lòng tham nổi lên, tôi chỉ trích một phần tiền để đưa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, số tiền còn lại tôi giữ lại để chi tiêu cho bản thân”, Nông Thị Thu Thủy khai tại cơ quan công an.

Vạch trần màn kịch từ thiện

Hình ảnh một giáo viên được ngưỡng mộ, một cô gái được tung hô vì “giàu lòng nhân ái”, nay cùng xuất hiện với đôi tay bị còng, là cú sốc với không ít người từng tin tưởng. Bức màn “từ thiện” mà Tuân và Thuỷ dựng lên nhiều năm đã chính thức bị vạch trần.

Trong mắt cộng đồng mạng, Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thuỷ từng xuất hiện như hình ảnh đại diện của thế hệ trẻ có đạo đức, nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng, luôn xót xa trước nỗi khổ của những phận đời nghèo khó. Nhưng đằng sau lớp vỏ đạo đức và tử tế ấy, là rất nhiều sự toan tính, chiếm đoạt, biến lòng tin thành công cụ để thỏa mãn lợi ích cá nhân của Tuân và Thuỷ.

“Quá trình điều tra vụ án này vô cùng phức tạp. Các đối tượng hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để nhận tiền. Việc lần theo dòng tiền phải cực kỳ tỉ mỉ, từng giao dịch, từng thời điểm”, Thượng tá Sùng A Ninh cho biết thêm.

Vụ án một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về những chiêu trò “khoác áo từ thiện” để trục lợi. Hình ảnh đẹp về những tấm lòng thiện nguyện chân chính đang bị lợi dụng, bóp méo bởi những kẻ cơ hội.

Ngày 3 và 5/10, VKSND khu vực 1 Điện Biên phê chuẩn lệnh tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thuỷ về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng với việc xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của Tuân và Thuỷ, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân hãy tỉnh táo, chỉ gửi gắm niềm tin và đóng góp cho những tổ chức, cá nhân có uy tín, minh bạch.

Người dân không chuyển tiền theo cảm xúc nhất thời, càng không nên tin vào những lời kêu gọi “cần gấp”, “cấp cứu khẩn” mà không có xác minh.