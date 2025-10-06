Công an Điện Biên tìm người bị hại vụ 'thầy giáo' trục lợi tiền từ thiện

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan hai bị can Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thủy, đồng thời phát thông báo tìm người bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) từng được cộng đồng mạng biết đến như một “thầy giáo vùng cao” tích cực làm thiện nguyện.

Thông qua nhiều tài khoản Facebook như “Nguyễn Mạnh Tuân”, “Nguyễn Tuân”, “Nguyễn Tuân” có tích xanh, “Lãng Tử Tây Bắc” cùng tài khoản của Nông Thị Thu Thủy, Tuân và Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những hoàn cảnh nghèo khó để kêu gọi quyên góp.

Bị can Nguyễn Mạnh Tuân (trái) và Nông Thị Thu Thuỷ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Trong các bài đăng, Tuân luôn ghi kèm số tài khoản ngân hàng cá nhân để các nhà hảo tâm gửi tiền ủng hộ. Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu cho thấy hai người này chỉ trao một phần nhỏ cho những hoàn cảnh khó khăn, phần lớn số tiền nhận được bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, Tuân được xác định đã chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng của ít nhất 7 người ở Điện Biên và Sơn La.

Nông Thị Thu Thủy (31 tuổi, trú tại phường Điện Biên Phủ) là người cùng phối hợp đăng bài, chia sẻ nội dung kêu gọi và hưởng lợi từ số tiền này.

Sau khi Tuân bị bắt, Thủy đã đến cơ quan công an tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, do Tuân và Thủy hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội, các bài đăng có phạm vi lan tỏa lớn và thu hút hàng trăm lượt chuyển khoản từ các “mạnh thường quân” trên khắp cả nước.

Vì vậy, cơ quan điều tra phát thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân từng gửi tiền ủng hộ hai người này liên hệ trình báo để được xác minh, làm rõ.

Người dân có thông tin, chứng cứ hoặc là nạn nhân của vụ việc được đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên (tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) hoặc trực tiếp với điều tra viên Hoàng Ngọc Sơn (ĐT: 0946.069.666) và Vũ Văn Dũng (ĐT: 0987.397.866) để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.