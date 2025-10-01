Khám xét nơi ở người kêu gọi từ thiện không minh bạch ở Điện Biên

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú xã Quài Tở), người được xác định có liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện nhưng không minh bạch.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 23/9, Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận đơn tố giác từ một cá nhân trú tại phường Điện Biên Phủ, cho biết đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ theo lời kêu gọi của Tuân trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, các khoản đóng góp này không được công khai minh bạch, khiến người tố giác và nhiều nhà hảo tâm khác nghi ngờ về việc số tiền thực tế có đến đúng tay những người cần giúp hay không.

Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng của của Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú xã Quài Tở). (Ảnh: CACC)

Theo kết quả xác minh, từ năm 2016, Tuân xây dựng một hệ thống kêu gọi từ thiện bao gồm nhiều tài khoản Facebook lớn, trong đó có tài khoản chính tích xanh và một tài khoản khác với gần 150.000 người theo dõi.

Bên cạnh đó, nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên Tuân được sử dụng để tiếp nhận tiền ủng hộ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, số tiền quyên góp không được chuyển đầy đủ hoặc đúng đối tượng như cam kết ban đầu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi.