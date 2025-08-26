Concert 'Việt Nam trong tôi': Nơi tình yêu dân tộc lan tỏa bằng âm nhạc

(VTC News) -

Concert Việt Nam trong tôi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức vừa diễn ra tối 26/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Concert không chỉ là một sự kiện mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, còn là lời nhắn gửi về tình yêu quê hương, tinh thần sẻ chia và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Đêm nhạc được tổ chức quy mô hoành tráng, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo công chúng yêu thích như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Erik, nhóm Chillies…

Bất chấp trời mưa nặng hạt, hàng ngàn khán giả vẫn tham dự chật kín để được sống trong không khí của đêm nhạc Việt Nam trong tôi.

Khán giả "đội mưa" để theo dõi chương trình.

Đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, trong thời gian qua, tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam được phát huy mạnh mẽ. Concert lần này cũng như vậy, với những ca khúc thổi bùng tinh thần tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên cống hiến trong mỗi người dân, đặc biệt là lớp trẻ.

"Ban tổ chức cùng các nghệ sĩ trong những ngày qua đã rất nỗ lực để mang đến một chương trình không chỉ đem lại hiệu quả về mặt nghệ thuật mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về Tổ quốc cho giới trẻ", Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và dàn dựng sân khấu mang đến những cộng hưởng tạo dấu ấn cho "Việt Nam trong tôi".

Với hơn 20 tiết mục, concert dẫn dắt khán giả qua ba phần: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức, Việt Nam trong tôi là những chuyến đi, Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu. Lần lượt các tiết mục được dàn dựng công phu trong chương trình đã đưa người xem đến với một không gian âm nhạc giàu cảm xúc.

Ca sĩ Anh Tú và Dương Hoàng Yến mở màn đêm nhạc với ca khúc Tôi là người Việt Nam và Quê hương Việt Nam. Cả hai cùng bắt nhịp để hàng chục ngàn khán giả hòa giọng bài Nối vòng tay lớn khiến trời đang mưa mà sân khấu rất nóng.

Trong khi đó nhóm Chillies cũng đã có một phần trình diễn cảm xúc với những khúc ca tuổi trẻ như Đại lộ mặt trời, Cứ chill thôi, Vùng ký ức. Quân A.P xuất hiện với Mùi tổ ấm, Yêu cuộc đời hơn và Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Hòa Minzy để lại ấn tượng với "Bắc Bling" và "Sẽ chiến thắng".

Chạm đến trái tim người nghe với ca khúc Khát vọng là người Việt Nam, nam ca sĩ Đức Phúc cùng Erik tiếp tục khuấy động sân khấu với những giai điệu trẻ trung của Do what you want. Nữ ca sĩ Hòa Minzy thêm một lần "đốt cháy" cảm xúc của khán giả với Bắc Bling cùng màu áo cờ đỏ sao vàng trong ca khúc Sẽ chiến thắng.

Khép lại hơn 2 giờ bùng nổ trong mưa, màn trình diễn của Soobin Hoàng Sơn tiếp tục là nhân tố khiến sân khấu Việt Nam trong tôi rực sáng đến phút cuối. Anh lần lượt mang đến chương trình loạt ca khúc Tiến tới giấc mơ, Trở về khiến khán giả không ngừng reo hò, cổ vũ.

Trong phần giao lưu, Soobin chia sẻ cảm thấy rất vinh dự khi được đứng trên sân khấu Việt Nam trong tôi và đặc biệt hơn nữa, lần này được trở về với Hà Nội, với vòng tay thương yêu của khán giả Hà Nội dành cho mình.

Soobin tâm sự anh rất may mắn khi vẫn được đứng ở đây hát và nhìn khán giả của mình. Anh cũng cảm thấy "xót xa và lo lắng" vì bà con miền Trung đang gánh chịu bao thiệt hại vì bão lũ.

Soobin khép lại concert với các ca khúc "Tiến tới ước mơ" và "Trở về".

Không chỉ dừng lại ở chất lượng nghệ thuật, Việt Nam trong tôi còn mang đến những thông điệp ý nghĩa. MC Nguyên Khang đã chia sẻ: "Việt Nam trong tôi là tiếng ru của mẹ, là lời ca của tuổi thơ, là niềm tin vào một tương lai tươi sáng".

Cuối chương trình, đêm nhạc Việt Nam trong tôi đã mang đến những khoảnh khắc sẻ chia nhiều ý nghĩa khi hướng về miền Trung ruột thịt. Với tinh thần tương thân tương ái, chương trình đã trở thành nhịp cầu sẻ chia gắn kết yêu thương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 5 gây ra 600 triệu đồng. Tổng số tiền quyên góp được trong đêm nhạc lên tới 4,2 tỷ đồng, tạo nên một dấu ấn đẹp trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Kéo dài hơn 120 phút, Việt Nam trong tôi là hành trình đưa khán giả đi từ hào hùng, sôi động đến lắng đọng, suy tư. Mỗi tiết mục, mỗi lời ca, mỗi khoảnh khắc giao lưu đều gợi nhắc về một Việt Nam tươi đẹp, nơi ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai cùng hòa quyện.