Con ngõ 'bất ổn' ở Hà Nội: Tai nạn xảy ra như cơm bữa
(VTC News) -
Ngõ 100 Trần Duy Hưng (Yên Hòa, Hà Nội) trở thành “điểm đen” giao thông khi mỗi ngày xảy ra 5-6 vụ va chạm, nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy tay.
Hà Dương
VinFast tỏa sáng tại CNN Indonesia Awards với cú đúp giải thưởng quan trọng
11:33 05/11/2025
Xe điện
Con ngõ 'bất ổn' ở Hà Nội: Tai nạn xảy ra như cơm bữa
11:29 05/11/2025
VTC NEWS TV
Tôi đánh giá thấp những ai ‘chào mọi người’ kiểu cá mè một lứa
11:29 05/11/2025
Ý kiến
Hội chợ Mùa Thu 2025: Đón hơn 1 triệu khách, 5.000 tỷ đồng giao dịch
11:28 05/11/2025
Thị trường
Quân đội Việt Nam – Campuchia sẽ diễn tập quân y tăng cường hợp tác biên giới
11:26 05/11/2025
Tin nóng
Thanh Hóa có tân Giám đốc Sở Tài chính
11:23 05/11/2025
Chính trị
Tham gia đấu giá đất rồi bỏ cọc có thể bị 'cấm cửa' tới 10 năm
11:23 05/11/2025
Bất động sản
Giá vàng lao dốc mạnh: Sức ép đè nặng lên vàng miếng và nhẫn trơn
11:16 05/11/2025
VTC NEWS TV
Tòa án Đức: Lê Trung Khoa sẽ bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống Vingroup
11:11 05/11/2025
VTC NEWS TV
Học sinh 58 xã, phường tại Gia Lai nghỉ học, tránh bão Kalmaegi
10:56 05/11/2025
Tin nhanh 24h
Bão số 13 Kalmaegi vào Biển Đông, miền trung đối mặt lũ chồng lũ
10:55 05/11/2025
VTC NEWS TV
Đại diện Việt Nam có cơ hội đăng quang Hoa hậu Trái đất 2025?
10:54 05/11/2025
Hoa hậu
Suy thận có dấu hiệu gì?
10:50 05/11/2025
Bệnh và thuốc
Cận cảnh khu 'đất vàng' trước ngày thành đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19
10:46 05/11/2025
Đời sống
Ngày mai, giá xăng dầu trong nước có thể giảm
10:43 05/11/2025
Thị trường
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
10:30 05/11/2025
Chính trị
Nên đánh răng trước hay sau bữa sáng?
10:24 05/11/2025
Gia đình
Trụ cầu sông Lô trơ cốt thép, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm định chất lượng
10:20 05/11/2025
Tin nóng
Gia đình người Úc đưa con đến Việt Nam điều trị chứng biếng ăn nặng
10:19 05/11/2025
Tin tức
Hiếm có chiếc xe nào đồng hành với người Việt hơn 2 thập kỷ như chiếc xe này
10:16 05/11/2025
Trải nghiệm
Những tuyên bố mang tính đổi mới sâu sắc của Tổng Bí thư trước Quốc hội
09:45 05/11/2025
Chính trị
Bức tranh Mùa thu qua gian hàng OCOP, quảng bá nông sản vùng miền
09:34 05/11/2025
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư Tô Lâm: Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải đặc biệt quan tâm tới 5 'điểm cộng'
09:30 05/11/2025
Chính trị
Khai mạc Hội nghị Trung ương 14, bàn về công tác Đại hội XIV của Đảng
09:13 05/11/2025
Chính trị
Tại sao Pokrovsk trở thành điểm nóng chiến lược trong xung đột Nga – Ukraine?
09:10 05/11/2025
Tư liệu
Vì sao bão số 13 Kalmaegi còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông?
09:10 05/11/2025
Thời tiết
Bảng giá ô tô Volkswagen mới nhất tháng 11/2025
09:04 05/11/2025
Thị trường
Bão Kalmaegi vào Biển Đông, TP.HCM và Nam Bộ có bị ảnh hưởng?
08:49 05/11/2025
Đời sống
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 6/11 và rạng sáng ngày 7/11
08:28 05/11/2025
Cần biết
Rơi máy bay chở hàng ở Mỹ, ít nhất 14 người thương vong
08:25 05/11/2025
Thời sự quốc tế