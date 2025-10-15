Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên

(VTC News) -

Mới đây, đoàn thiện nguyện gồm Công ty Omniarch, M7 Group cùng một số đơn vị đã bàn giao hàng nghìn phần quà cứu trợ cho Sở Y tế Thái Nguyên để phân phối đến các hộ dân bị ảnh hưởng sau bão.

Nhiều doanh nghiệp chung tay, góp sức hỗ trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên

Các phần quà gồm gạo, bếp ga, nồi cơm điện, bánh kẹo, nước uống và vật dụng sinh hoạt, được vận chuyển gấp rút đến Thái Nguyên, nhằm kịp thời hỗ trợ bà con.

“Chúng tôi tin rằng, biết sẻ chia mới tạo nên sức mạnh lan tỏa. Nhìn nụ cười của bà con khi nhận những món quà nhỏ, chúng tôi thật ấm lòng. Chúng tôi vui khi có rất nhiều doanh nghiệp khác cũng đang có mặt tại tại Thái Nguyên để hỗ trợ người dân, tất cả đều mong bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão” – đại diện Omniarch chia sẻ.