Đóng

Chùa Trúc Lâm, Đảo Trần - Linh thiêng nơi địa đầu Tổ quốc

(VTC News) -

Giữa mênh mông biển cả của Cô Tô, Quảng Ninh, quần thể Chùa Trúc Lâm - Đảo Trần không chỉ là một tọa độ địa lý mà còn là một trái tim tâm linh hùng vĩ.

VTC News
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới