+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Chùa Trúc Lâm, Đảo Trần - Linh thiêng nơi địa đầu Tổ quốc
(VTC News) -
Giữa mênh mông biển cả của Cô Tô, Quảng Ninh, quần thể Chùa Trúc Lâm - Đảo Trần không chỉ là một tọa độ địa lý mà còn là một trái tim tâm linh hùng vĩ.
VTC News
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Chùa Trúc Lâm, Đảo Trần - Linh thiêng nơi địa đầu Tổ quốc
20:05 10/11/2025
VTC NEWS TV
Kết quả Nam Định 1-1 Hà Nội, vòng 11 V.League 2025-2026
20:02 10/11/2025
V.League
Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
19:44 10/11/2025
Thị trường
Ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam: Cô gái nén đau thương hiến tạng cha
19:30 10/11/2025
Tin tức
Cảnh sát Thái Lan phát lệnh bắt tỷ phú Campuchia Ly Yong Phat
19:28 10/11/2025
Thời sự quốc tế
Giới trẻ có nguy cơ nghiện nicotine từ trào lưu ‘thời thượng’
19:00 10/11/2025
Tin tức
Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội
18:41 10/11/2025
Chính trị
Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia
18:37 10/11/2025
Chính trị
Bảng giá ô tô Nissan mới nhất tháng 11/2025
18:36 10/11/2025
Thị trường
Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026
18:27 10/11/2025
Tin nóng
Ăn bánh mì, hơn 200 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm: Bộ Y tế vào cuộc
18:08 10/11/2025
Tin tức
Người dân Úc được cấp điện miễn phí vào năm 2026
18:05 10/11/2025
Chuyển đổi xanh
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh, vòng 11 giải V.League 2025-2026
18:00 10/11/2025
V.League
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ: Thúc đẩy hợp tác song phương
17:58 10/11/2025
Chính trị
Palisade, Tucson, Santa Fe ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng trong tháng 11
17:50 10/11/2025
Tin xe 247
Saigon Co.op: Cứu trợ kịp thời, bình ổn hàng hóa – san sẻ cùng bà con vùng lũ
17:27 10/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đề xuất hỗ trợ tài chính cho tất cả phụ nữ sinh đủ 2 con, giảm thuế TNCN
17:22 10/11/2025
Chính sách thuế và cuộc sống
Đau vai đi khám, thanh niên 27 tuổi phát hiện bị đột quỵ
17:17 10/11/2025
Tin tức
Trai phố cổ Hà Nội - từ 'thời ông bà anh' đến thế hệ @
17:13 10/11/2025
Chuyện bốn phương
Ông Trump đề xuất chia 'cổ tức thuế quan' cho người dân Mỹ
17:13 10/11/2025
Thời sự quốc tế
Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia
17:06 10/11/2025
Thời sự quốc tế
UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025
16:36 10/11/2025
Đầu Tư
Infographic: Sự nghiệp Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung
16:35 10/11/2025
Chính trị
Toạ đàm: Ai bảo vệ thế hệ Gen Z trước làn sóng thuốc lá thế hệ mới?
16:10 10/11/2025
Tin tức
Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ là Chủ tịch HĐQT Trường Tô Hiến Thành
16:09 10/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Mỹ - Trung tạm dừng thu phí cảng theo thỏa thuận
16:08 10/11/2025
Thời sự quốc tế
Bất động sản mặt nước khan hiếm, Sunshine Group hé lộ dòng dinh thự đảo
16:02 10/11/2025
Bất động sản
XSMB 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/11/2025
16:00 10/11/2025
Xổ số miền Bắc
MediaMart giảm đến 50% toàn hệ thống – đánh sập giá sàn, giá siêu hời dịp 11/11
15:59 10/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
15:59 10/11/2025
Chính trị