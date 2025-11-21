Chủ tịch Onsen Fuji với Thera Home và triết lý kinh doanh của người Nhật

(VTC News) -

Nhà lãnh đạo gắn kết văn hóa và giá trị

Ông Tomita Takahisa là chuyên gia có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản với các quốc gia châu Á. Trong quá trình công tác, ông đã trực tiếp tham gia nhiều chương trình phát triển và kết nối doanh nghiệp song phương, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, con người và phong cách làm việc giữa các nền kinh tế.

Với nền tảng am hiểu sâu sắc về triết lý kinh doanh Nhật Bản nơi đề cao sự tận tâm, uy tín và tinh thần cầu toàn, ông là nhân tố quan trọng giúp Onsen Fuji củng cố bản sắc riêng biệt: Kết hợp văn hóa phương Đông và tiêu chuẩn quản trị hiện đại. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông đóng vai trò định hướng chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững.

Sắp tới, dưới sự dẫn dắt của ông, Onsen Fuji sẽ chính thức khởi công ba dự án trọng điểm bao gồm: Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynntimes Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat dòng căn hộ Thera Home. Đây được xem là bước hiện thực hóa tầm nhìn của Tập đoàn trong việc kiến tạo hệ sinh thái bất động sản trị liệu đẳng cấp, kết hợp hài hòa giữa triết lý sống Nhật Bản và xu hướng wellness toàn cầu.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Tokyu Retreat.

Đặc biệt, dấu ấn của ông được thể hiện rõ qua việc định hướng phát triển dòng sản phẩm Thera Home, dòng “Căn hộ trị liệu cao cấp, nơi mỗi tổ ấm được thiết kế như một không gian tái tạo năng lượng sống toàn diện cho cư dân, kết hợp hài hòa giữa trị liệu tự nhiên, chăm sóc sức khỏe và trị liệu tinh thần”.

Kaizen - văn hóa cải tiến từng ngày

"Mỗi ngày tiến bộ một chút là mỗi ngày chúng ta gần hơn với sự hoàn hảo" - đó là tín điều mà Chủ tịch Tomita Takahisa đang truyền cảm hứng cho toàn thể đội ngũ Onsen Fuji.

Thay vì những thay đổi đột phá gây xáo trộn, ông định hướng Tập đoàn theo đuổi triết lý Kaizen với những cải tiến nhỏ nhưng liên tục. Từ quy trình phát triển bất động sản, quản lý vận hành khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, mỗi bộ phận đều được khuyến khích đóng góp ý tưởng cải thiện.

Văn hóa này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu lãng phí mà còn tạo ra môi trường làm việc năng động, nơi mọi cá nhân đều cảm thấy có giá trị và được trân trọng. Triết lý Kaizen không chỉ áp dụng trong vận hành nội bộ mà còn thấm sâu vào từng dự án, từng sản phẩm mà Tập đoàn mang đến cho khách hàng, tiêu biểu là Thera Home, dự án tiên phong áp dụng chuẩn “sống trị liệu” theo tinh thần Kaizen, nơi mọi chi tiết thiết kế đều được tối ưu để phục vụ sức khỏe và tinh thần cư dân.

Omotenashi - phụng sự bằng cả trái tim

Nếu Kaizen là nền tảng hoạt động nội bộ, thì Omotenashi chính là linh hồn trong cách Onsen Fuji đối xử với khách hàng, một triết lý mà Chủ tịch Tomita Takahisa luôn đặt làm trọng tâm.

Ông hiểu rằng, trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, sản phẩm đẹp chưa đủ, điều tạo nên sự khác biệt chính là trải nghiệm mà khách hàng được tận hưởng. Omotenashi không phải là dịch vụ theo kịch bản có sẵn, mà là sự phục vụ phát xuất từ trái tim, với tinh thần "đặt mình vào vị trí của khách hàng".

Triết lý Omotenashi cũng được thể hiện trọn vẹn trong Thera Home, nơi trải nghiệm sống được chăm sóc toàn diện như trong một khu nghỉ dưỡng: từ ánh sáng, không khí, mùi hương đến dịch vụ y tế 24/7 và cộng đồng sống lành mạnh. Đây chính là cách Onsen Fuji “phụng sự bằng cả trái tim” mang lại cảm giác an toàn, thư thái và hạnh phúc bền vững cho cư dân.

Sanpo Yoshi - kinh doanh vì lợi ích chung

Triết lý Sanpo Yoshi – “lợi ích ba bên” là kim chỉ nam cho mọi quyết định chiến lược của Chủ tịch Tomita Takahisa tại Onsen Fuji. Ông tin rằng một doanh nghiệp chỉ thực sự thành công khi tạo ra giá trị cho oanh nghiệp, khách hàng và xã hội.

Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Onsen Fuji.

Việc ông Tomita Takahisa đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị thể hiện sự quyết tâm của Tập đoàn Onsen Fuji trong quá trình chuyên nghiệp hóa đội ngũ lãnh đạo, đồng thời khẳng định tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam. “Onsen Fuji sẽ là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời hướng tới sự phát triển bền vững trong bất động sản trị liệu” - Chủ tịch Tomita Takahisa khẳng định tầm nhìn của mình.

Với triết lý Kaizen - Omotenashi - Sanpo Yoshi làm nền tảng, cùng sự ra đời của Thera Home - Căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7, Onsen Fuji đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường và trong lòng khách hàng.