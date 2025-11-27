Chủ tịch Miss Universe bị truy tố tội buôn ma túy, vũ khí

(VTC News) -

Theo báo Reforma của Mexico, Văn phòng Tổng công tố Mexico (FGR) buộc tội Raul Rocha liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu giữa Guatemala và Mexico.

Doanh nhân người Mexico, đồng thời là tổng lãnh sự Guatemala tại Mexico, bị nghi ngờ cầm đầu tổ chức tội phạm chuyên buôn lậu nhiên liệu, vận chuyển bằng thuyền qua sông Usumacinta và tiếp tục bằng xe tải đến thành phố Queretaro.

Ông Raul Rocha, Chủ tịch kiêm đồng sở hữu Miss Universe. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 6/8, công tố viên Yazmín Mayoral Marin thuộc Văn phòng Công tố chuyên trách tội phạm có tổ chức đề nghị lệnh bắt giữ ông Rocha với các cáo buộc về tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy và vũ khí.

Trong quá trình điều tra, FGR khám xét nhiều địa điểm và thu giữ hồ sơ tài chính cho thấy, ông Rocha từng đóng góp tiền cho tổ chức tội phạm, trong đó có khoản lên tới 2,1 triệu peso (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Đến nay, cả ông Rocha và Tổ chức Miss Universe đều chưa bình luận về vụ việc. Tin tức này xuất hiện chỉ vài ngày sau đêm chung kết Miss Universe 2025 đầy tranh cãi, là bê bối mới nhất trong chuỗi scandal liên tiếp làm chao đảo cuộc thi.

Ngày 4/11, nhiều thí sinh rời khỏi một sự kiện sau khi lãnh đạo cuộc thi Nawat Itsaragrisil công khai chỉ trích Miss Mexico Fatima Bosch (sau này đăng quang) vì từ chối tham gia buổi chụp hình cho mạng xã hội.

Ông Rocha sau đó phạt Itsaragrisil bằng cách hạn chế quyền tham gia cuộc thi. Ba ngày trước lễ trao vương miện, nhạc sĩ Omar Harfouch rút khỏi ban giám khảo, cáo buộc tổ chức đã lập "ban giám khảo tạm thời" để chọn 30 thí sinh vào chung kết trước vòng sơ khảo chính thức. Miss Universe phủ nhận cáo buộc này.

Với sự tham gia của 136 quốc gia, Miss Universe 2025 được kỳ vọng là một sự kiện rực rỡ, nhưng giờ đây lại bị lu mờ bởi những bê bối liên tiếp.