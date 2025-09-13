Chiến sỹ đáng yêu nhất phim 'Mưa đỏ' từng là VĐV Taekwondo

(VTC News) -

Trong dàn các chiến sỹ của Tiểu đội 1 phim Mưa đỏ, Tú là nhân vật đáng yêu nhất, luôn mang đến năng lượng tích cực ngay cả khi phải chiến đấu và sống trong môi trường khắc nghiệt. Nhân vật này còn gây ấn tượng với hình ảnh nâng niu chú chim nhỏ giữa khói lửa, biểu tượng cho khát vọng hòa bình.

Vai Tú do nam diễn viên trẻ Đình Khang đảm nhận. Dù chỉ xuất hiện với thời lượng 2/3 bộ phim song Đình Khang đã có màn thể hiện để lại nhiều dư cảm trong lòng khán giả.

Nhân vật Tú được xem là chiến sỹ đáng yêu nhất phim "Mưa đỏ".

Nguyễn Đình Khang sinh năm 2000 tại Bình Định (nay là Gia Lai). Khi đến với Mưa đỏ, ban đầu anh đi casting vai nam chính Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai). Trong khi đạo diễn kỳ vọng Cường phải mạnh mẽ thì Đình Khang lại liên tục khóc khi nhập vai. Điều này khiến anh được giao vai Tú - em út của tiểu đội 1 trong Mưa đỏ.

Đình Khang từng chia sẻ, anh tin rằng mình sinh ra là để trở thành Tú và sẽ không có bất kỳ ai khác phù hợp với nhân vật này hơn anh. Để vào vai Tú, anh đã giảm 11kg trong 2 tuần. Vì lo bị cắt vai, nam diễn viên lao vào tập luyện nghiêm túc, bỏ hoàn toàn tinh bột, chỉ ăn thịt gà, trứng gà và rau củ.

Nam diễn viên tham gia tác phẩm điện ảnh ăn khách bậc nhất Việt Nam này từng là vận động viên Taekwondo. Sinh ra ở vùng đất võ, anh học trường thể dục thể thao và tham gia thi đấu võ thuật trong suốt 10 năm. Sau này, anh mới bén duyên với nghiệp diễn khi có cơ hội tiếp xúc với những người bạn ở trường nghệ thuật.

Đình Khang tham gia thi đấu võ thuật trong suốt 10 năm.

Anh bắt đầu nghiệp diễn với các phim ngắn, sitcom, MV ca nhạc. Năm 2020, anh góp mặt trong MV Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay của ca sỹ Ngô Kiến Huy.

Năm 2021, Đình Khang vượt qua nhiều đối thủ, giành danh hiệu Top 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn xuất Gương mặt điện ảnh. Sau đó, nam diễn viên đảm nhận nhiều vai phụ trong các dự án điện ảnh như Đèn âm hồn, Tết ở làng Địa Ngục…

Ngoại hình sáng, khả năng nhập vai rất tốt giúp Đình Khang lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Đình Khang sở hữu ngoại hình điển trai.

Dù thường xuyên đóng vai phụ, Đình Khang cho biết không hề ngại mà chỉ cần nhân vật có sự liên kết với bản thân; điều quan trọng nhất không nằm ở độ lớn của vai diễn, mà là ở sự rung cảm với nhân vật.

"Chỉ cần tìm thấy sợi dây liên kết đó, dù là vai phụ hay vai chính, tôi cũng sẽ dồn hết tâm huyết và sự sáng tạo để nhân vật được sống trọn vẹn, có cá tính và có chiều sâu trên màn ảnh”, diễn viên trẻ tâm sự.

Thành công của "Mưa đỏ" là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 2000.

Thành công của Mưa đỏ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Đình Khang. Sau khi bộ phim được công chiếu, anh hạnh phúc vì có nhiều khán giả nhận ra. Gia đình anh ở quê cũng tự hào khi con trai được tham gia tác phẩm điện ảnh nổi tiếng.

Thời gian tới, mục tiêu lớn nhất của Đình Khang là trở thành diễn viên phim hành động.

Tại đại lễ A80 vừa qua, Đình Khang cùng các diễn viên Mưa đỏ vinh dự được tham gia trong lễ diễu hành thuộc Khối Văn hoá - Thể thao. Việc được khán giả gọi tên và yêu mến là nguồn động lực để chàng diễn viên trẻ cố gắng phát triển trên con đường nghệ thuật.