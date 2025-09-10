Chỉ nên cho phép xe tải chạy ở làn phải ngoài cùng trên cao tốc

(VTC News) -

Đầu năm, có hôm tôi đi nhờ một chiếc xe tải từ trung tâm Hà Nội về Hòa Bình. Tiến vào Đại lộ Thăng Long, tài xế cứ bám lấy làn trong cùng, tốc độ chỉ 60km/h, đủ khiến cả tôi và những chiếc xe phía sau sốt ruột đến phát cáu. Khi tôi góp ý, anh thản nhiên đáp: "Luật cho chạy từ 60-100km/h, tôi đi 60km/h có vi phạm đâu?". Đúng là không vi phạm, nhưng rõ ràng là cố tình gây khó cho người khác.

Sau đó, bên phải ô tô tôi đang ngồi xuất hiện chiếc xe container khổng lồ cũng đang lừ đừ di chuyển song song, khiến cả đoàn xe phía sau không thể nào vượt lên. Tiếng còi giục giã vang lên liên tiếp nhưng người lái xe tải vẫn xem như không. Anh ấy giữ nụ cười kiểu rất tự tin rằng ai bực thì bực, chẳng làm gì được mình. Quả thật, chuyện xe to cứ dùng tốc độ của rùa bám làn trái trên cao tốc từ xưa đến nay vẫn gây bức xúc cho nhiều tài xế, cùng cảm giác bất lực vì xe tải, xe container được phép đi làn đó, với tốc độ tối thiểu trong ngưỡng quy định.

Vì thế, việc xe tải bị cấm đi vào làn ngoài cùng bên trái một số tuyến cao tốc là tin tức mà cánh lái xe con mong đợi. Sáng hôm qua, 9/9, trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, cảnh sát giao thông bắt đầu xử phạt những tài xế không chấp hành quy định xe tải không được chạy làn 1. Trước đó, ngày 8/9, Sở Xây dựng Hà Nội cũng ra văn bản hỏa tốc, yêu cầu nghiên cứu phương án cấm xe tải đi vào làn 1 trên hai tuyến đại lộ Thăng Long và đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân – Nội Bài).

Trên Đại lộ Thăng Long, nhiều tài xế xe tải chạy chậm vẫn ưu tiên đi vào làn 1, gây ra cảnh tắc đường. (Ảnh: Trà Khánh)

Một điều đáng mừng nữa là trong đề xuất mới đây của Cục Cảnh sát Giao thông về việc cấm xe tải đi làn 1 trên đại lộ Thăng Long (từ km2 tới km28) có khuyến cáo xe tải hoạt động ở làn ngoài cùng, sát làn dừng khẩn cấp (làn 3). Chắc rằng nhiều tài xế xe con cũng giống như tôi, mong rằng từ chỗ chỉ khuyến cáo, để bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt, cơ quan chức năng sẽ đi đến quy định yêu cầu xe tải di chuyển ở làn đường này, chỉ sang làn khác khi cần vượt rồi trở lại làn 3.

Thiết kế cao tốc vốn đã chia làn theo tốc độ. Vậy nên, những chiếc xe đi chậm nhất cần phải ở làn ngoài cùng để dòng xe lưu thông được phân tầng. Khi xe cộ đông đúc, nếu các loại ô tô lớn như xe tải, xe container chạy chậm 60km/h dàn thành hàng dài ở làn 2, đó sẽ là chướng ngại cho những xe ở làn trong cùng muốn vượt.

Ở nhiều nước trên thế giới có một câu khẩu hiệu đơn giản, ngắn gọn nhưng lại là quy tắc trên các tuyến cao tốc: "Xe chạy chậm hơn đi về làn phải". Đây là quy định và là nét văn hóa giao thông, quy ước được mặc định.

Ở Đức, xe tải chỉ được đi ở làn ngoài cùng bên phải, chỉ sang làn khác khi vượt rồi phải trở lại. Malaysia từ năm 2015 cũng quy định xe tải trên cao tốc chỉ được lưu thông ở làn phải ngoài cùng, sát làn khẩn cấp.

Tại nhiều bang ở Mỹ, "giữ làn phải" không chỉ là khuyến cáo mà còn là quy định bắt buộc. Các tài xế xe tải chạy chậm luôn đi làn bên phải hoặc chủ động chuyển làn để nhường đường cho những phương tiện có nhu cầu vượt từ phía sau. Như vậy, rủi ro tai nạn do các xe di chuyển khác tốc độ trên cùng làn giảm mạnh.

Ở Việt Nam, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49% trong tổng số phương tiện đã đăng ký nhưng lại là nguyên nhân của 37,1% số vụ tai nạn và 40,27% số tử vong. Điều này có nghĩa là, cứ ba vụ tai nạn giao thông thì một vụ lại có sự góp mặt của xe tải, xe khách. Với kích thước và trọng tải lớn, chúng cần quãng đường phanh dài hơn rất nhiều so với xe con. Khi lưu thông, một cú phanh gấp, một pha chuyển làn bất cẩn của xe tải có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn, gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Tốc độ cao thường bị gắn liền với nguy cơ tai nạn, tuy nhiên chính việc chạy quá chậm trên cao tốc cũng làm tăng nguy cơ này. Khi đa số các phương tiện đang đi với tốc độ 80-100 km/h, những chiếc xe "rề rà" giữa đường sẽ trở thành chướng ngại, không chỉ cản trở lưu thông mà còn gây ức chế, bức xúc cho nhiều tài xế, có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm. Những chiếc xe kích thước, trọng tải lớn cần duy trì tốc độ thấp xin đừng nghênh ngang chắn làn đường bên trái.

