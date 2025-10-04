Chỉ một 'mũi kim', bác sĩ tìm ra ung thư vú trước khi có triệu chứng

(VTC News) -

Ung thư vú là bệnh lý ác tính phổ biến nhất ở phụ nữ, chiếm gần 29% tổng số ca ung thư ở nữ giới tại Việt Nam.

Theo Dữ liệu Ung thư Toàn cầu thống kê năm 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 24.563 ca ung thư vú mới, khiến hơn 10.000 người tử vong – tương đương 8,3% số ca tử vong do ung thư trong nước. Tỷ lệ mắc bệnh đạt 49,6/100.000 nữ giới và đang có xu hướng trẻ hóa, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi với chi phí thấp và tỷ lệ sống cao.

Tại Việt Nam, tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm hiện đạt 76,6%, tăng mạnh so với mức 52,4% của giai đoạn 2008 – 2010. Với bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn 0, 1 hoặc 2, tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể lên tới 90%, thậm chí trên 80% trong vòng 10 năm với phụ nữ trẻ.

GS.TS Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, việc đưa các kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn chẩn đoán, đặc biệt là trong phát hiện sớm ung thư vú, là yếu tố quyết định giúp bệnh nhân được điều trị trong "thời gian vàng".

Trước đây, sinh thiết vú thường được thực hiện bằng phương pháp sinh thiết mở hoặc lõi kim, dễ gây đau, để lại sẹo và có nguy cơ bỏ sót tổn thương. Hiện nay, kỹ thuật sinh thiết hút chân không đang được đánh giá là bước tiến lớn trong chẩn đoán ung thư vú.

Phương pháp này sử dụng kim lớn có hỗ trợ hút chân không để lấy các mẫu mô lớn hơn, liên tục và ít gây tổn thương. Kỹ thuật được thực hiện dưới hướng dẫn của máy chụp nhũ ảnh tích hợp hệ thống định vị 3D, cho phép xác định chính xác vị trí tổn thương, kể cả các vi vôi hóa nghi ngờ ác tính.

Theo các bác sĩ, kỹ thuật này không chỉ nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn giúp giảm đau, hạn chế tổn thương và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên nên tự khám vú mỗi tháng. Từ 20 đến 30 tuổi, nên khám chuyên khoa 3 năm/lần; từ 40 tuổi trở đi nên khám 1 năm/lần. Phụ nữ ngoài 40 tuổi cũng được khuyến khích thực hiện siêu âm tuyến vú hoặc chụp nhũ ảnh định kỳ.

Riêng những người có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc buồng trứng, có kinh sớm (trước 12 tuổi), mãn kinh muộn (sau 55 tuổi), dùng thuốc tránh thai lâu dài hoặc điều trị hormone nội tiết, không sinh con hoặc sinh con muộn sau 30 tuổi… nên tầm soát ung thư mỗi năm.

Việc phát hiện sớm ung thư vú không chỉ mang lại cơ hội sống cao hơn mà còn giúp người bệnh tránh được các phương pháp điều trị xâm lấn, tốn kém, ảnh hưởng đến chất lượng sống.