Người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con

(VTC News) -

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai đặc biệt cho sản phụ 35 tuổi mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Người mẹ mang trong mình khối u lớn vùng cổ, suy kiệt dinh dưỡng, thai nhi chậm phát triển và không thể nằm ngửa trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sản phụ quê Hải Phòng, mang thai lần ba. Ở tuần thai thứ 22, chị được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn CT2N3M0 - khối u lớn khoảng 4 cm tại vùng cổ, đã lan tới hạch thượng đòn.

Ban đầu, chị được tư vấn điều trị hóa chất đồng thời giữ thai tại Bệnh viện K. Vì lo ngại ảnh hưởng đến con, chị từ chối điều trị để thai nhi có cơ hội phát triển thêm. "Tôi rất sợ, nhưng chỉ mong con được chào đời an toàn", chị chia sẻ.

Ba tháng tiếp theo, bệnh tình diễn tiến nặng, khối u phát triển nhanh khiến chị gần như không thể ăn uống, nói chuyện khó khăn, buộc phải nằm ở tư thế nửa ngồi để thở. Thai nhi vì vậy cũng chậm phát triển, chỉ đạt khoảng 2,3 kg ở tuần thai 35.

Một tuần trước ngày mổ, chị nhập viện khoa Sản bệnh lý. Trẻ được tiêm trưởng thành phổi để chuẩn bị cho ca mổ lấy thai trong điều kiện sức khỏe người mẹ đã chạm giới hạn.

Ngày 29/9, ê-kíp bác sĩ mổ lấy thai. Thách thức lớn nhất là khối u vùng cổ chèn ép khiến bệnh nhân không thể nằm ngửa như các ca phẫu thuật thông thường.

"Đây là ca bệnh đặc biệt, lần đầu tiên chúng tôi gặp sản phụ mắc ung thư vòm họng nặng đến mức không thể nằm mổ. Bệnh nhân gần như kiệt sức nhưng vẫn quyết giữ con", tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư nói.

Ê-kíp buộc phải chọn tư thế Fowler – nửa nằm nửa ngồi – để thực hiện phẫu thuật. Gây mê cũng là bài toán khó, bởi đường thở bị chèn ép, mạch máu tăng sinh, nguy cơ chảy máu cao. Ê-kíp quyết định gây tê tủy sống thay vì đặt nội khí quản như thường lệ, đồng thời chuẩn bị hàng loạt phương án cấp cứu dự phòng.

"Mọi thao tác đều bị hạn chế, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từng giây", Ths.BSCKII Bạch Minh Thu, phụ trách Khoa Gây mê - Hồi sức chia sẻ.

Bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ mắc ung thư.

Sau hơn một giờ, bé trai chào đời an toàn, nặng 2,3 kg, da hồng hào, cất tiếng khóc lớn giữa niềm xúc động vỡ òa của ê-kíp và người mẹ.

Theo bác sĩ Giang, đây là trường hợp hiếm hoi sản phụ từ chối điều trị ung thư để giữ thai, bất chấp mọi nguy cơ cho bản thân. “Chị ấy đã chiến đấu phi thường, trải qua nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần suốt ba tháng, chỉ để con được sống”, bác sĩ nói.

Sau ca phẫu thuật, người phụ nữ tiếp tục được theo dõi sát và chuẩn bị chuyển sang Bệnh viện K để bắt đầu phác đồ điều trị ung thư. Bé trai hiện khỏe mạnh, được chăm sóc đặc biệt tại khoa Sơ sinh.