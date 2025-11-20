Chỉ cần ăn 5 gram bột này mỗi ngày, bạn sẽ không sợ cả mỡ bụng lẫn mỡ máu

(VTC News) -

Nghiên cứu mới từ Nhật Bản cho thấy loại hạt thường được dùng trong các món cà ri này có khả năng chống lại chất béo trong cơ thể.

Nigella sativa, thường được gọi là hạt thì là đen, là loại cây gia vị giàu hợp chất hoạt tính sinh học, được sử dụng qua nhiều thế kỷ trong y học truyền thống để điều trị hen suyễn, huyết áp cao, viêm, ho, đau đầu và nhiều bệnh lý khác. Loại thực vật có hoa này xuất hiện nhiều ở Nam Á, Bắc Phi và khu vực Địa Trung Hải. Tác dụng trị liệu của nó chủ yếu đến từ khả năng chống oxy hóa và chống viêm.

Nghiên cứu mới của Đại học Osaka Metropolitan (Nhật Bản) tiếp tục củng cố những lợi ích này khi chỉ ra rằng hạt thì là đen có thể giúp giảm cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol tốt HDL. Trong nghiên cứu, những người tham gia tiêu thụ 5 gram bột hạt thì là đen mỗi ngày (tương đương 25 calo) trong thời gian 8 tuần có mức LDL giảm đáng kể, lượng cholesterol toàn phần cũng giảm.

Thói quen mỗi ngày dùng một thìa gia vịnày có thể làm giảm cholesterol và ngăn ngừa béo phì. (Ảnh: Adobe Stock)

Không chỉ vậy, hạt thì là đen chứa tới 23 loại axit béo, phần lớn là axit béo không bão hòa có đặc tính chống viêm và hỗ trợ giảm mỡ. Phó giáo sư Akiko Kojima-Yuasa, tác giả nghiên cứu, cho biết: “Nghiên cứu này cho thấy rõ ràng rằng hạt thì là đen có tác dụng như một loại thực phẩm chức năng, giúp ngăn ngừa béo phì và các bệnh liên quan đến lối sống”.

Dựa trên quan sát cấu trúc tế bào, nhóm nghiên cứu tin rằng loại hạt này có thể ức chế sự hình thành và phát triển của tế bào mỡ. Một hợp chất hoạt tính sinh học nổi bật trong hạt là thymoquinone có khả năng ngăn chặn quá trình tạo mỡ và cải thiện trao đổi chất.

Những phát hiện này phù hợp với kết quả một nghiên cứu năm 2021, trong đó 45 phụ nữ dùng dầu hạt thì là đen mỗi ngày đã giảm cân, giảm mỡ cơ thể, giảm chỉ số BMI và cảm giác thèm ăn.

Dạng bột hoặc dầu hạt thì là đen cũng được ghi nhận có khả năng giảm viêm, yếu tố liên quan tới nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư và tiểu đường type 2.

Hạt thì là đen đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm cholesterol LDL “xấu” và ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ. (Ảnh: Adobe Stock)

Dù các dữ liệu ban đầu khá khả quan, nhóm nghiên cứu cho rằng cần thêm bằng chứng để khẳng định toàn diện tác dụng của hạt thì là đen đối với khả năng chuyển hóa. “Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng dài hạn và quy mô lớn hơn để nghiên cứu tác dụng của hạt thì là đen đối với quá trình trao đổi chất. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tác dụng của nó đối với tình trạng kháng insulin ở bệnh tiểu đường và các dấu hiệu viêm”, phó giáo sư Kojima-Yuasa cho biết.