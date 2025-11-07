7 ngày sau kỳ kinh, hãy làm 4 điều này để giảm cân nhanh chóng

(VTC News) -

Khi tuổi tác tăng lên, tốc độ trao đổi chất chậm hơn, phụ nữ thường có xu hướng tăng cân nhanh. Đó là lý do rất nhiều phụ nữ cho rằng mình ăn ít nhưng vẫn không ngừng tích mỡ thừa.

Trên thực tế, có nhiều phương pháp giảm cân và mỗi giai đoạn lại có những phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt mà ít người biết là thời điểm 7 ngày sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt chính là thời điểm vàng để đốt mỡ thừa. Nếu chị em phụ nữ có thể tận dụng thời gian này để giảm cân, việc giảm cân có thể sẽ dễ dàng hơn.

Thời điểm sau kỳ kinh được coi là thời điểm vàng để giảm cân. (Ảnh: Sohu)

Vì sao 7 ngày sau kỳ kinh là thời điểm vàng giảm cân?

Sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, nồng độ estrogen trong cơ thể tăng lên, quá trình trao đổi chất cơ bản cũng diễn ra mạnh mẽ hơn vào thời điểm này. Nếu bạn tăng cường tập thể dục và ăn nhiều thực phẩm giúp đốt cháy mỡ trong giai đoạn này, bạn có thể giúp đốt cháy mỡ thừa và loại bỏ mỡ thừa.

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng khá đặc biệt, vì vậy mọi người nên cẩn thận không nên vận động quá sức, vì nội mạc tử cung vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thay vì quá lao lực với tập luyện, bạn có thể lựa chọn ăn nhiều hơn những thực phẩm giúp hỗ trợ quá trình giảm cân.

4 thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả sau kỳ kinh

Để tận dụng thời điểm vàng giảm cân theo chu kỳ kinh nguyệt, bạn hãy ưu tiên những thực phẩm sau:

Mật ong

Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hiệu quả với việc đốt mỡ thừa. (Ảnh: Sohu)

Mật ong chứa axit béo có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, giúp điều hòa dạ dày và ruột, đào thải độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể, giảm táo bón.

Mật ong tuy có vị ngọt nhưng thực chất lại rất ít calo. Đối với những người đang muốn giảm cân, uống một cốc mật ong mỗi sáng không chỉ giúp đốt cháy mỡ thừa mà còn giải độc và làm đẹp da. Nếu bạn duy trì thói quen tốt này trong 7 ngày sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, cân nặng của bạn có thể giảm dần.

Quả Kiwi

Quả kiwi chứa một loại enzyme phân hủy protein có tác dụng phân hủy protein trong thực phẩm thành các axit amin nhỏ hơn mà cơ thể dễ hấp thụ hơn, do đó làm giảm sự tích tụ chất béo.

Kiwi còn chứa lysine và methionine, là những axit amin thiết yếu giúp tổng hợp carnitine. Ăn nhiều kiwi có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và giảm tích tụ mỡ.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa anthocyanin, có tác dụng chống lão hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, cải thiện sức đề kháng và khả năng miễn dịch. Bông cải xanh còn chứa flavonoid và nhiều loại vitamin, vì vậy ăn nhiều bông cải xanh rất có lợi cho sức khỏe.

Súp lơ xanh là thực phẩm giàu chất xơ, có thể cải thiện nhu động ruột, giúp đào thải độc tố và chất thải, làm sạch cơ thể khỏi dầu thừa, từ đó đạt được hiệu quả bôi trơn ruột, giảm táo bón và giảm mỡ.

Các loại hạt

Ăn một nắm nhỏ các loại hạt mỗi ngày rất tốt cho phụ nữ. Nhiều người cho rằng các loại hạt chứa quá nhiều chất béo nên không dám ăn. Thực tế, phần lớn chất béo trong các loại hạt là axit béo không bão hòa, có tác dụng tích cực đối với cơ thể.

Đặc biệt là giữa các bữa ăn, nếu bạn cảm thấy đói, ăn một nắm nhỏ các loại hạt có thể cung cấp năng lượng và tăng cảm giác no, do đó đạt được hiệu quả giảm cân và tăng cường khả năng miễn dịch.

3 việc nên làm sau kỳ kinh để giảm cân hiệu quả

Bên cạnh chế độ ăn uống, việc xây dựng một lối sống lành mạnh cũng hết sức quan trọng. Theo các chuyên gia, đây là 3 việc bạn cần làm sau kỳ kinh để giảm cân hiệu quả.

Uống một cốc nước khi thức dậy

Bảy ngày sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, hãy tập thói quen uống nước ấm mỗi sáng sau khi thức dậy. Điều này có thể thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả, nhanh chóng đào thải độc tố và chất thải ra khỏi ruột, giảm táo bón hiệu quả và hỗ trợ giảm cân.

Ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt hơn

Thay vì chế độ ăn nhiều tinh bột, hãy lự chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt. (Ảnh: Sohu)

Trong vòng bảy ngày sau khi kết thúc kỳ kinh, điều quan trọng là phải duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt hoặc thức ăn nhẹ và giảm thiểu thức ăn nhiều dầu mỡ, cay và kích thích.

Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp đào thải độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể, đồng thời tạo cảm giác no lâu, giảm lượng thức ăn có nhiều calo.

Ăn nhiều rau hơn

Rau xanh là loại thực phẩm chứa nhiều loại vitamin, chất xơ với tác dụng tăng cường đào thải chất béo, cholesterol, điều chỉnh và khống chế lượng mỡ trong máu hiệu quả.Ngoài ra, rau xanh còn ít calo, không chứa tinh bột nên sẽ tạo cảm giác no lâu, làm giảm lượng thức ăn, giúp giảm cân hiệu quả.

Việc giảm cân là việc đòi hỏi sự kiên trì, không thể một sớm một chiều. Nhưng nếu bạn duy trì được lối sống, chế độ dinh dưỡng hợp lý, bạn sẽ sớm lấy lại được vóc dáng ưng ý và một cơ thể khỏe mạnh.