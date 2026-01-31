Cầu nối thế hệ trẻ với tinh hoa văn hóa truyền thống

(VTC News) -

Ngày 31/1, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội Làng HSB Xuân Bính Ngọ 2026.

Những trò chơi dân gian thu hút các bạn trẻ tham gia.

Hội Làng HSB Xuân Bính Ngọ 2026 mang đến không gian lễ hội đậm chất dân gian Bắc Bộ với chuỗi hoạt động đặc sắc như: các trò chơi dân gian sáng tạo mang tên gọi truyền thống, không gian ẩm thực Tết, hoạt động xin chữ - tặng chữ đầu xuân, cùng các gian hàng trải nghiệm văn hóa...

Những hoạt động này không chỉ tạo không khí xuân rộn ràng mà còn giúp thế hệ trẻ tiếp cận, thấu hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật của Hội Làng năm nay là chương trình nghệ thuật khai hội công phu, quy tụ các loại hình nghệ thuật truyền thống như trống hội, chèo, chầu văn, được trình diễn bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Nhà hát chèo Quân đội.

Đặc biệt, nghi lễ chầu văn trong tín ngưỡng thờ Mẫu là một trong những dấu ấn nổi bật, chỉ có tại Hội Làng HSB, mang đến không gian linh thiêng, gửi gắm ước nguyện về một năm mới an lành, may mắn và thịnh vượng cho toàn thể đại gia đình HSB.

NSND Tự Long và các nghệ sĩ của Nhà hát chèo Quân đội biểu diễn tại Hội Làng.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Hoàng Đình Phi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng HSB nêu rõ, HSB hướng tới sự phát triển bền vững bằng con đường học tập và rèn luyện suốt đời, nuôi dưỡng sự kết nối từ văn hóa Nhà trường và bản sắc dân tộc Việt Nam.

"Chúng ta không ngừng phát triển và hội nhập nhưng phải luôn trân trọng nguồn cội, tổ tiên, quốc gia và gìn giữ trọn vẹn văn hóa truyền thống của đất nước", GS.TS Hoàng Đình Phi nhấn mạnh.

Qua nhiều năm tổ chức, Hội Làng HSB trở thành một sự kiện văn hóa - giáo dục đặc trưng, là nhịp cầu kết nối quá khứ và tương lai, truyền thống và hiện đại, bản sắc Việt và tinh thần quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Hội Làng không chỉ góp phần gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc mà còn là dịp để HSB giới thiệu hình ảnh một ngôi trường đại học tiên phong, nhân văn và giàu bản sắc tới bạn bè, đối tác trong và ngoài nước.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, HSB tổ chức trao thưởng cho các nhóm sinh viên đạt thành tích nổi bật ở nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, hoạt động cộng đồng và các sân chơi học thuật - nghệ thuật (quán quân "Sinh viên thế hệ mới" và hai nhóm sinh viên đạt giải "Bài nghiên cứu xuất sắc" trong các Hội thảo khoa học).

GS.TS Hoàng Đình Phi trao thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc.

Những hoạt động này khẳng định triết lý giáo dục xuyên suốt của HSB: Đào tạo con người toàn diện về trí tuệ, tài năng, trách nhiệm xã hội, gắn tri thức với văn hóa và phát triển bền vững.