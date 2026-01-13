Dự án 'Vươn mình cùng nền tảng số' giành quán quân Sinh viên Thế hệ Mới 2025

(VTC News) -

Với dự án "Vươn mình cùng nền tảng số", sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB) xuất sắc giành ngôi vị quán quân cuộc thi Sinh viên Thế hệ mới 2025.

Đội Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giây phút chiến thắng.

Trải qua 3 vòng thi đầy thử thách: Báo cáo kết quả dự án, Tiếp sức phản biện và Soi chiếu tương lai, đội HSB chinh phục hoàn toàn ban giám khảo bởi cách tiếp cận bài bản, chuyên nghiệp nhưng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc.

Trong khi các đội thi khác gây ấn tượng bằng sự bùng nổ, HSB lại chọn "ghi điểm" bằng những con số thực tế và khả năng vận hành dự án bền vững. Dự án của HSB không chỉ dừng lại ở quy mô sinh viên mà thực sự "chạm" vào đời sống, giải quyết những bài toán hóc búa của xã hội dựa trên những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

"Vươn mình cùng nền tảng số" của đội HSB chiến thắng không phải vì làm điều gì quá "to tát", mà vì giải đúng một bài toán rất thật: giúp người khuyết tật tự làm chủ cuộc sống bằng chính công nghệ quen thuộc hằng ngày. HSB không nói nhiều về tương lai xa, họ mang lên sân khấu kết quả cụ thể, con người cụ thể và sự thay đổi nhìn thấy được. Từ cách làm giản dị, thực tế đến tinh thần bền bỉ theo dự án tới cùng.

Nêu cảm nghĩ sau khi giành ngôi vị cao nhất, Nguyễn Hải Hà - đại diện đội HSB cho biết, sau cuộc thi, đội dự án tập trung hiệu chỉnh tài liệu để tiếp tục trang bị cho nhóm đối tượng trung tâm, phân chia các bộ phận hoạt động với vai trò cụ thể và tuyển thêm các thành viên, cộng tác viên đồng hành nhằm đảm bảo hoạt động của dự án.

"Ngoài ra, đội chúng tôi sẽ hoàn thiện website của dự án để gia tăng uy tín, kết nối rộng hơn với các đối tác và xây dựng thêm kênh bán sản phẩm nhằm giúp người khuyết tật có thể đăng tải sản phẩm của họ", Nguyễn Hải Hà nói.

Chương trình Sinh viên Thế hệ mới được khởi động từ năm 2023, nhanh chóng trở thành một sân chơi tri thức bổ ích, thu hút hàng trăm nghìn sinh viên và hàng triệu lượt theo dõi, tương tác. Thông qua các vòng thi được thiết kế chuyên nghiệp như báo cáo dự án, tranh biện và đối thoại với chuyên gia, chương trình không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn khuyến khích tư duy đổi mới, trách nhiệm với xã hội ở các bạn trẻ.

Sự thành công của mùa giải 2025 một lần nữa khẳng định sức hút và giá trị nhân văn mà chương trình mang lại, góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên Việt Nam không ngừng sáng tạo, cống hiến vì những mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng.