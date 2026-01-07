Cầu đi bộ nghìn tỷ qua sông Sài Gòn dần lộ diện sau 9 tháng thi công

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trụ tháp chính của cầu đã được thi công giữa lòng sông Sài Gòn. Trước đó, nhà thầu hoàn tất việc xây dựng cầu tạm, tập kết sà lan, cẩu trục lớn và tổ chức khoan cọc nhồi, tạo nền móng cho kết cấu chính của công trình.