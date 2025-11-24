Cấp đủ ẩm cho da bé - bí quyết phòng ngừa các vấn đề về da mùa thu đông

(VTC News) -

Các về da mùa thu đông bé hay gặp phải là gì?

Vào mùa lạnh, độ ẩm không khí giảm mạnh khiến lớp màng bảo vệ da của trẻ trở nên yếu hơn. Khi đó, da dễ mất nước và trở thành “cửa ngõ” cho các tác nhân bên ngoài xâm nhập.

Một số vấn đề về da thường gặp ở trẻ vào mùa thu đông gồm:

Khô da, nứt nẻ: xuất hiện nhiều ở má, đầu gối, khuỷu tay, bàn tay, bàn chân.

Viêm da cơ địa, chàm sữa: Ngứa nhiều, đỏ da, bong vảy, mụn nước.

Viêm da tiết bã: mảng đỏ có vảy nhờn trên da đầu, mặt, hoặc vùng quấn tã.

Các vấn đề này không chỉ khiến trẻ khó chịu, quấy khóc mà còn làm suy giảm sức đề kháng của da, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày.

Vì sao da con dễ khô rát, ửng đỏ, mẩn ngứa khi trời lạnh?

Da trẻ nhỏ mỏng hơn người lớn đến 30%, tuyến bã nhờn hoạt động yếu và khả năng giữ nước trong da cũng kém hơn. Khi thời tiết trở lạnh, độ ẩm thấp cùng việc sử dụng nước nóng thường xuyên khiến làn da con bị mất nước nhanh, dẫn đến khô rát, ửng đỏ và bong tróc.

Bên cạnh đó, việc cha mẹ chọn sữa tắm có chất tẩy mạnh hoặc không bổ sung dưỡng chất sau khi tắm cũng làm da bé dễ kích ứng. Do đó, chăm sóc da bé trong mùa thu đông không chỉ là giữ ấm mà còn phải cấp ẩm và phục hồi lớp màng bảo vệ da một cách dịu nhẹ và thường xuyên.

Cấp ẩm đầy đủ – bí quyết để phòng ngừa về da cho trẻ

Theo các chuyên gia da liễu, dưỡng ẩm đúng cách là giải pháp nền tảng giúp phòng ngừa phần lớn các bệnh lý về da ở trẻ nhỏ trong mùa lạnh.

Cha mẹ nên:

Dưỡng ẩm cho bé ngay sau khi tắm 3–5 phút, khi da còn ẩm nhẹ để khóa nước tốt hơn.

Chọn sữa dưỡng ẩm cho bé dịu nhẹ, không chứa cồn hay các chất gây nguy hại, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, hạn chế kích ứng.

Sử dụng sản phẩm có chứa chiết xuất dược liệu thiên nhiên giúp làm dịu da và phục hồi lớp màng ẩm.

Duy trì thói quen dưỡng ẩm hằng ngày, đặc biệt tập trung vùng da dễ khô như má, đầu gối, khuỷu tay.

Sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má – người bạn chăm sóc da con mùa lạnh

Được nghiên cứu bởi Đại Bắc, thương hiệu Dược Mỹ phẩm Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm, Yoosun Rau Má từ lâu đã trở thành sản phẩm chăm sóc da quen thuộc trong các gia đình Việt. Tiếp nối thành công đó, sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má 200ml ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu dưỡng ẩm chuyên biệt cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong mùa thu đông.

Thành phần nổi bật

Chiết xuất rau má (Centella Asiatica Extract): chứa asiaticoside và madecassoside giúp làm dịu, giảm kích ứng, phục hồi da.

Muối HA phân tử lượng lớn: cấp ẩm và tạo màng dưỡng ẩm, giúp da mềm mịn suốt 24h

D - Panthenol (Provitamin B5), Vitamin E, Dầu hướng dương: Sự kết hợp của các vitamin thiết yếu và các acid béo có tác dụng vượt trội trong việc làm mềm, giữ ẩm, cải thiện làn da hư tổn.

Bisabolol và chiết xuất củ Gừng: làm dịu da, dịu mẩn đỏ, phù hợp cho da nhạy cảm.

Phân phối rộng khắp – dễ tìm mua hàng chính hãng

Hiện nay, sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má 200ml đã được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng mẹ & bé và hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc, giúp cha mẹ dễ dàng tìm mua sản phẩm chính hãng.

Một số hệ thống lớn đang kinh doanh sản phẩm gồm:

Kids Plaza

Mẹ Ơi

Bibo Mart

Website daibaccare.vn

Bên cạnh đó, sản phẩm còn có mặt trên các sàn thương mại điện tử chính thức, hỗ trợ cha mẹ mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Làn da của trẻ nhỏ luôn cần được nâng niu, đặc biệt trong những ngày lạnh và hanh khô. Chỉ với thói quen cấp ẩm đều đặn mỗi ngày bằng sữa dưỡng ẩm Yoosun Rau Má, cha mẹ đã có thể giúp con tránh xa tình trạng khô nứt, ngứa rát và bảo vệ làn da khỏe mạnh suốt mùa thu đông.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.