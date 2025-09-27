Cao thủ muay Việt Nam thua võ sĩ Thái Lan từng vô địch thế giới

(VTC News) -

Yonis Anane ra đòn trúng Huỳnh Hoàng Phi

Sau khi giành chức vô địch giải Road to One cuối năm 2024, Huỳnh Hoàng Phi chính thức ra mắt đấu trường One Championship vào tối nay 26/9 tại Bangkok (Thái Lan). Đối thủ của anh là Yonis Anane, một trong những ngôi sao trẻ hàng đầu của Thái Lan. Tay đấm sinh năm 2007 mang 2 quốc tịch Thái Lan-Pháp và là em trai Nabil Anane - nhà vô địch muay Thái hạng bantamweight (hạng gà) của ONE.

Ở trận đấu với Huỳnh Hoàng Phi, Yonis Anane chủ động tấn công. Tuy nhiên Huỳnh Hoàng Phi cũng cho thấy bản lĩnh với những pha ra đòn uy lực. Mặc dù vậy, Yonis Anane thể hiện sự điềm tĩnh đáng nể cũng như tốc độ ra đòn và sải tay dài của mình.

Huỳnh Hoàng Phi nhận thất bại trước Yonis Anane

Nhìn những pha ra đòn của Anane, không ít người nhớ tới người anh Nabil Anane, cũng với dáng người mảnh với sải tay và đôi chân dài khiến các đối thủ gặp khó khăn. Trên thực tế, Yonis Anane có chiều cao vượt trội so với Huỳnh Hoàng Phi. Võ sĩ chủ nhà cao tới 1m78 còn Huỳnh Hoàng Phi là 1m68.

Sang hiệp 2, tay đấm xứ chùa vàng tung ra nhiều đòn chuẩn xác. Võ sĩ Thái Lan có 1 cú đá tầm cao và 1 pha tung chỏ chuẩn xác vào đầu của Huỳnh Hoàng Phi trong hiệp này. Võ sĩ của Việt Nam cũng đáp trả quyết liệt.

Ở hiệp 3, hai bên tiếp tục cuốn lấy nhau. Huỳnh Hoàng Phi cố gắng tấn công dồn ép đối thủ, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để anh giành chiến thắng. Kết quả, Yonis Anane thắng Huỳnh Hoàng Phi bằng tính điểm đồng thuận. Dù mới 18 tuổi nhưng Yonis đã cho thấy những cú chỏ sắc bén, đòn boxing chuẩn xác và áp lực không ngừng nghỉ khi thượng đài.

Trận đấu này sẽ giúp Huỳnh Hoàng Phi có thêm kinh nghiệm chính chiến. Huỳnh Hoàng Phi là tay đấm hàng đầu tại Việt Nam với thành tích 10 trận toàn thắng trên võ đài chuyên nghiệp. Anh từng giành đai WBC quốc tế vào năm 2023.

Khi còn thi đấu nghiệp dư, võ sĩ sinh năm 1997 từng giành 7 huy chương vàng quốc gia, vô địch châu Á, huy chương bạc SEA Games 31. Trong trận chung kết hạng cân 54 kg, Huỳnh Hoàng Phi thua Ahmad Rakib của Malaysia. Ngoài muay Thái, Huỳnh Hoàng Phi cũng thi đấu kickboxing rất tốt với 2 tấm HCV giải quốc gia.