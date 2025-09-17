Cao thủ 12 lần vô địch Nga đấm cực nhanh khiến võ sĩ muay Thái ngã gục

(VTC News) -

Võ sĩ Nga Alaverdi Ramazanov hạ gục đối thủ.

Trận đấu muay Thái ở ONE Friday Fights 124 là màn tái xuất của Alaverdi Ramazanov sau hơn một năm nghỉ thi đấu. Võ sĩ 30 tuổi người Nga cho thấy đẳng cấp không thui chột là bao khi đánh bại tay đấm Dernchon Lukjaomaesaithong (Thái Lan) ngay trong hiệp một.

Từ trước trận đấu, Alaverdi Ramazanov được đánh giá cao hơn dù không còn ở thời đỉnh cao. Anh từng giữ đai vô địch hạng gà (bantamweight) kickboxing của ONE Championship. Trong khi đó, Dernchon là tân binh lần đầu tiên ra mắt đấu trường này.

Cách đây khoảng 10 năm khi còn thi đấu muay Thái hệ nghiệp dư (thể thức thi đấu có bảo hộ, tính điểm kiểu võ thuật thể thao), Alaverdi Ramazanov là nhà vô địch châu Âu và thế giới. Anh cũng lập kỷ lục 12 lần giành chức vô địch quốc gia của Nga ở môn muay Thái.

Võ sĩ Nga nhập cuộc với những cú đấm uy lực, dồn dập. Dernchon với sức trẻ ở tuổi 20 cũng không ngần ngại đổi đòn với đối thủ. Điều này tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn làm khán giả mãn nhãn.

Alaverdi Ramazanov (bên trái) từng 12 lần vô địch Nga.

Sự khác biệt của 2 võ sĩ đến từ kinh nghiệm thi đấu và sức chịu đòn. Alaverdi Ramazanov cho thấy khả năng tải đòn tốt hơn đối thủ, dù cũng không ít lần chịu những cú đấm mạnh từ Dernchon. Khoảnh khắc quyết định của trận đấu đến ở giây cuối cùng của hiệp một.

Dernchon lao vào Alaverdi Ramazanov. Tuy nhiên, động tác tay của võ sĩ người Thái Lan có sơ hở lớn. Cựu vô địch Nga ở thế thủ ngay lập tức tung cú đấm chớp nhoáng bằng tay phải thẳng vào mặt của Dernchon, khiến tay đấm chủ nhà ngồi bệt xuống sàn đấu.

Anh cố gắng gượng dậy để thi đấu tiếp nhưng bất thành. Dernchon không còn đủ tỉnh táo và nằm ra sàn đấu. Trọng tài ra hiệu Alaverdi Ramazanov giành chiến thắng knock-out và nhận phần thưởng trị giá 10.000 USD cho võ sĩ có cú hạ gục đẹp nhất ngày thi đấu.