Cảnh người đàn ông quất roi bắt chó kéo xe chở mình khiến dân mạng phẫn nộ

(VTC News) -

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang sục sôi trước đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông sử dụng chó làm "động cơ" cho chiếc xe đạp điện cải tạo, làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội hành vi ngược đãi động vật của người này.

Sự việc xảy ra ngày 16/3 tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Trong clip do một người đi đường quay lại, người đàn ông thản nhiên điều khiển chiếc xe đạp điện đã bị tháo bỏ ắc quy. Thay vào đó, chú chó Golden Retriever bị xích chặt trong khung sắt dưới yên xe và ép chạy bộ để đẩy phương tiện di chuyển.

Trong lúc phải vận động nặng như vậy, chú chó bị đeo rọ mõm kín mít. Người chủ tay ngồi trên xe cầm gậy tre, liên tục quất roi để thúc con vật chạy nhanh hơn.

Cảnh sát giao thông địa phương cho biết họ đã tìm ra danh tính người đàn ông này. Tuy nhiên, do đây là người cao tuổi, cơ quan chức năng chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở và giáo dục.

Người đàn ông sử dụng chó kéo xe khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ.

Cảnh sát cũng yêu cầu ông ngừng sử dụng chiếc xe đạp tự chế vì luật pháp quy định cấm các phương tiện cải tạo trái phép di chuyển trên đường phố. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của chú chó sau vụ việc; danh tính cụ thể của chủ nuôi cũng không được công bố.

Vụ việc thổi bùng cuộc tranh luận gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự xót xa cho chú chó bị vắt kiệt sức lực trong điều kiện hô hấp khó khăn do rọ mõm.

Bên cạnh đó, các ý kiến chuyên môn cũng cảnh báo về độ nguy hiểm của loại xe tự chế này, khi người lái hoàn toàn không thể kiểm soát tốc độ hoặc phanh gấp, gây rủi ro lớn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Đáng nói hơn, lỗ hổng pháp lý tại Trung Quốc đang trở thành rào cản trong việc xử lý các trường hợp tương tự. Luật An toàn Giao thông Đường bộ hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc dùng thú cưng kéo xe. Quốc gia này cũng thiếu các đạo luật về phúc lợi động vật để xử phạt hành vi ngược đãi vật nuôi.

Thực tế, kiểu "xe chó kéo" này không phải là mới. Năm ngoái, một blogger huấn luyện chó tại tỉnh Hà Bắc cũng gây tranh cãi khi giới thiệu những chiếc xe tương tự và gọi đó là công cụ dắt chó đi dạo thần kỳ.

Tại Trung Quốc, người lớn vẫn thường răn dạy trẻ nhỏ không được cưỡi lên vật nuôi. Vậy nên, hành vi biến tướng sử dụng vật nuôi để giải trí đang khiến cộng đồng đặc biệt quan ngại.