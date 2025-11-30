Cần Thơ: Ẩu đả trong tiệc cưới khiến 3 người thương vong

Chiều 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị bắt giữ 2 người liên quan vụ án mạng xảy ra trong tiệc cưới đêm 29/11 tại xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ.

Trịnh Hữu Cường và Phan Minh Tường tại cơ quan điều tra.

Theo đó, Trịnh Hữu Cường (SN 1978, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) bị bắt về hành vi giết người và Phan Minh Tường (SN 2009, ngụ xã Thạnh Thới An) bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 23h ngày 29/11, gia đình ông T.H.Q. (SN 1976, ngụ xã Thạnh Thới An) tổ chức tiệc cưới cho con trai. Trong lúc diễn ra tiệc, giữa nhóm thanh niên đang nhảy múa, hát hò đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Trong lúc xô xát, anh T.C.T. (SN 2003) bị Trịnh Hữu Cường dùng vật nhọn đâm một nhát vào ngực, tử vong tại chỗ. Vụ hỗn chiến cũng khiến anh T.H.Kh. (SN 1990) bị thương nặng vùng bụng và anh P.V.S. (SN 1990) bị thương ở tay trái.

Nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc, ghi lời khai nhân chứng và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy bắt các nghi phạm liên quan.

Hiện Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 28/2, tại Lan Anh Club (đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh cũ, tỉnh Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 3 người thương vong.

Thời điểm đó có một nhóm đến Lan Anh Club tìm H.T.L. và nhóm bạn của L. để giải quyết mâu thuẫn từ trước. Đôi bên lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau.

Hậu quả, anh H.T. L. (SN 1989, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh cũ) bị đâm trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong sau đó.

Ngoài ra, còn có 2 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.