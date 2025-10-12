Cận cảnh vương miện hoa hậu lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc

(VTC News) -

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lần đầu tiên được tổ chức, mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ thuộc 54 dân tộc anh em, trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Đây là hoạt động văn hóa đặc biệt nhằm quảng bá giá trị văn hóa, du lịch và bản sắc dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tại buổi họp báo, vương miện dành cho tân Hoa hậu mang tên Hoa ban tím được công bố, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lấy cảm hứng từ núi rừng Tây Bắc.

Tên gọi Hoa ban tím được lựa chọn từ hình ảnh loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc – biểu tượng cho vẻ đẹp thanh khiết, lòng thủy chung và sức sống mãnh liệt của người phụ nữ Việt Nam.

Thiết kế của vương miện lấy cảm hứng từ đóa hoa ban nở giữa núi rừng và hình tượng chim phượng hoàng, hòa quyện giữa nét mềm mại và quyền năng. Ở trung tâm là hình đầu phượng cách điệu, lồng ghép khéo léo với cánh hoa ban tím đang nở rộ, tượng trưng cho tình yêu, sự kiêu hãnh và vẻ đẹp dịu dàng của người con gái dân tộc.

Từ điểm nhấn ấy, những họa tiết vươn cao như đôi cánh phượng tung bay giữa trời thể hiện khát vọng vươn lên, niềm tự hào và sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Phần chân vương miện được tạo hình như những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, biểu trưng cho sự cần cù, sáng tạo và tinh thần hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào vùng cao. Trên nền kim loại quý rực rỡ, những viên đá tím hồng chủ đạo gợi sắc hoa ban trong hoàng hôn Tây Bắc, mang thông điệp về niềm tin, tình yêu và bản lĩnh bền vững.

Các thí sinh tham gia vòng sơ khảo.

Vương miện không chỉ giúp tân Hoa hậu tỏa sáng bởi nhan sắc và trí tuệ, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Sau khi công bố vương miện, các thí sinh bước vào vòng sơ khảo, giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo. Các thí sinh cho thấy sự đầu tư với sự chuẩn bị về trang phục, phong thái khá chỉn chu. Nhiều thí sinh tìm hiểu khá kỹ lưỡng, thể hiện được nét đẹp bản sắc dân tộc, thuyết phục các vị giám khảo về vẻ đẹp dân tộc, miền quê mình sinh ra.

Sau Sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn 30 thí sinh cùng bước vào “Nhà chung” và tham gia bốn tập truyền hình thực tế, được ghi hình tại Mộc Châu. Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại Mộc Châu, Sơn La.