Cận cảnh tổ hợp tên lửa 'Made in Vietnam' tại tổng hợp luyện diễu binh A80

Nhờ cải tiến hệ thống điều khiển, S-125-VT có thể dẫn cùng lúc 2 đạn tên lửa vào 2 mục tiêu cùng lúc, tỷ lệ đánh trúng mục tiêu máy bay chiến thuật lên tới 90%. Ngoài dẫn đường và giám sát bằng radar, S-125-VT cũng được tích hợp khối quan sát quang - điện tử giúp phát hiện và khoá các mục tiêu bay thấp trong trường hợp bị chế áp hoàn toàn.