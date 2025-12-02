Cận cảnh sân Mỹ Đình sắp thay cỏ mới, hết cảnh 'đá bóng trên mặt ruộng'

Việc cải tạo toàn diện lần này vì thế mang theo nhiều kỳ vọng lớn. Không chỉ giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp kéo dài, dự án còn được xem là bước đi quan trọng để đưa sân Mỹ Đình trở lại đúng vị thế của sân vận động quốc gia, nơi đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu quốc tế, các giải thể thao lớn và những sự kiện mang tầm khu vực.