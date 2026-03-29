Cận cảnh hai bãi biển đang 'lột xác' thành thiên đường du lịch tại Ninh Bình

Anh Nguyễn Công Bắc, chỉ huy tổ công nhân thi công lắp đặt kè chữ T cho biết, đặc thù thi công tại tuyến kè biển này là hoàn toàn phụ thuộc vào thuỷ triều, thời gian thi công rất hạn chế, một tháng chỉ thi công được khoảng 15 ngày, những ngày còn lại thuỷ triều dâng cao không thể thi công. Để khắc phục khó khăn, đơn vị phải huy động nhiều công nhân, máy móc tập trung thi công trong thời gian nước xuống, thậm chí làm việc cả vào buổi tối nhằm đẩy nhanh tiến độ.