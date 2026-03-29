Cận cảnh hai bãi biển đang 'lột xác' thành thiên đường du lịch tại Ninh Bình

Ninh Bình đặt mục tiêu khai thác mạnh hơn tiềm năng biển khi vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch ven biển giai đoạn 2026 - 2030. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh sẽ lựa chọn một số địa phương có bãi biển đẹp, chất lượng môi trường nước tốt để phát triển thành sản phẩm du lịch biển chủ đạo, đồng thời nghiên cứu định vị, làm mới lại thương hiệu du lịch biển sẵn có.
Trong đó, hai khu du lịch biển Quất Lâm và Thịnh Long (thuộc tỉnh Nam Định cũ) được quy hoạch để "lột xác" thành các đô thị du lịch biển hiện đại, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài hoạt động cầm chừng.
Trước đó, từ năm 2017, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tuyến kè biển Thịnh Long bị sạt lở nghiêm trọng. Để bảo vệ tuyến đê biển trước tác động của thiên tai, tháng 10/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phê duyệt dự án thành phần số 2 đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nay là xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) thuộc Dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ. Tổng mức đầu tư dự án 500 tỷ đồng.
Những ngày tháng 3/2026, trên công trường thi công hạng mục đê biển Hải Thịnh II và III, nhà thầu đang huy động tối đa công nhân và các thiết bị máy móc để đúc các loại cấu kiện bê tông, lắp đặt cấu kiện của cánh mỏ kè chữ T và thi công thềm cơ giảm sóng.
Quy mô đầu tư xây dựng tại tuyến đê biển Hải Thịnh gồm: xây dựng thềm cơ giảm sóng dài 225m, xây dựng mới 3 mỏ hàn chữ T. Tại kè Thịnh Long, xây dựng mới tuyến kè dài 1.808m thay thế kè cũ đã bị hư hỏng hoàn toàn, xây thềm cơ giảm sóng dài 800m và hệ thống 12 mỏ hàn chữ T.
Mặc dù thời tiết nắng nóng kèm theo hơi nước từ biển, nhưng hàng trăm công nhân chia theo nhóm, đội vẫn miệt mài lao động, nhanh chóng hoàn thành các phần việc được giao.
Anh Nguyễn Công Bắc, chỉ huy tổ công nhân thi công lắp đặt kè chữ T cho biết, đặc thù thi công tại tuyến kè biển này là hoàn toàn phụ thuộc vào thuỷ triều, thời gian thi công rất hạn chế, một tháng chỉ thi công được khoảng 15 ngày, những ngày còn lại thuỷ triều dâng cao không thể thi công. Để khắc phục khó khăn, đơn vị phải huy động nhiều công nhân, máy móc tập trung thi công trong thời gian nước xuống, thậm chí làm việc cả vào buổi tối nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Biển Thịnh Long là điểm du lịch hoang sơ, yên bình nổi tiếng với bờ cát mịn, nước trong và hải sản tươi ngon, cách Hà Nội khoảng 150km. Thời điểm lý tưởng nhất là mùa hè (tháng 6-8). Người dân địa phương hy vọng quá trình thi công, cải tạo sẽ sớm hoàn tất, đưa du lịch địa phương phát triển lên một tầm cao mới.
Cách bãi biển Thịnh Long 20km, khu vực bãi biển Quất Lâm (xã Giao Ninh) mang vẻ trầm lắng khác hẳn so với không khí nhộn nhịp của nhiều năm trước.
Dọc tuyến ven biển, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đóng cửa. Một số công trình xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng, tường bong tróc, cửa kính vỡ, khuôn viên hoang hóa.
Người dân địa phương cho biết, hoạt động kinh doanh bắt đầu chững lại từ sau khi triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ quy hoạch. Lượng khách đến Quất Lâm trong mùa du lịch năm 2025 giảm mạnh, chủ yếu là khách đi về trong ngày, ít lưu trú qua đêm do thiếu dịch vụ đồng bộ và cơ sở lưu trú.
Trước thông tin tỉnh Ninh Bình định hướng lựa chọn các bãi biển có lợi thế để phát triển du lịch, đồng thời nghiên cứu định vị lại thương hiệu Quất Lâm, nhiều cơ sở kinh doanh bày tỏ sự phấn khởi, mong muốn chính quyền sớm có giải pháp đồng bộ trong việc nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường và thu hút đầu tư để khôi phục hoạt động du lịch, giúp các bãi biển sớm lấy lại sức hút như trước.
Đồng thời các đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn ở khu vực cũng chủ động sơn sửa, chỉnh trang lại cảnh quan, đầu tư nâng cấp hệ thống nghỉ dưỡng ven biển.