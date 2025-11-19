+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Camera AI 'soi' gần 6.000 vi phạm vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều ở TP.HCM
(VTC News) -
Camera AI ở TP.HCM đã phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó, chủ yếu là người đi xe máy với lỗi vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều.
Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM
14:55 19/11/2025
Đầu Tư
TS Bùi Ngọc Sơn: Mỹ sẽ không bao giờ 'vỡ nợ', chừng nào đồng USD còn đáng tin
14:51 19/11/2025
VTC NEWS TV
Chiến dịch chưa từng có để triển khai bệnh án điện tử cho 27 bệnh viện quân y
14:47 19/11/2025
Đời sống
Sự cố Cloudflare ảnh hưởng thế nào đến Internet toàn thế giới và Việt Nam?
14:41 19/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Những bài thơ chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
14:36 19/11/2025
Gia đình
Ông Hà Quang Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
14:35 19/11/2025
Chính trị
Tài xế ngỡ ngàng khi nhận phạt nguội và phát hiện 3 ô tô cùng biển số
14:35 19/11/2025
Tin nóng
Hơn 10 điểm sạt lở nguy hiểm tại đèo Ngoạn Mục, Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại
14:29 19/11/2025
Tin nóng
Cảnh báo rủi ro thiên tai rất lớn do lũ, sạt lở đất ở tỉnh Đắk Lắk
14:27 19/11/2025
Thời tiết
Home Credit Việt Nam thúc đẩy hiểu biết tài chính trong cộng đồng
14:25 19/11/2025
Kinh tế
Nhà thờ cổ lưu giữ hơn 1.000 tỷ trang web toàn cầu
14:22 19/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Phụ nữ ăn dứa thường xuyên có tác dụng gì?
14:22 19/11/2025
Dinh dưỡng
Hai nhạc sĩ nổi tiếng là Thiếu tướng, từng làm hiệu trưởng trường quân đội
14:10 19/11/2025
Sao Việt
Chuyên gia, nhà đầu tư nói gì về Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM?
14:00 19/11/2025
Đầu Tư
XSMN 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/11/2025
14:00 19/11/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 19/11/2025 - XSDN 19/11
14:00 19/11/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 19/11/2025 - XSCT 19/11
14:00 19/11/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 19/11/2025 - XSST 19/11
14:00 19/11/2025
Xổ số miền Nam
Trend nằm 'giường khoai tây' để ngủ ngon đang 'làm mưa làm gió' trên TikTok
14:00 19/11/2025
Giới trẻ
Rau gia vị đắt hơn thịt, chủ quán bún phở rập rình tăng giá để bù lỗ
13:53 19/11/2025
Thị trường
Dân vùng mưa lũ Gia Lai co ro trên mái nhà, lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ
13:42 19/11/2025
Đời sống
BHXH TP.HCM hướng dẫn hoàn tiền cho học sinh đã mua bảo hiểm y tế
13:39 19/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Nhà vệ sinh công cộng 500 triệu ở trung tâm TP.HCM biến mất đã 'quay trở lại'
13:35 19/11/2025
Tin nhanh 24h
Lực lượng cứu hộ Đắk Lắk vượt mưa lũ đưa sản phụ đi sinh
13:07 19/11/2025
Đời sống
Thùy Tiên khai 'bất ngờ về kết quả giám định kẹo Kera, ba bị cáo cũng sử dụng'
13:02 19/11/2025
Pháp đình
Glam Beautique: Giải pháp toàn diện cho vẻ đẹp và sức khỏe người Việt
13:00 19/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
FIFA lật tẩy hồ sơ giả mạo: 7 sao nhập tịch không đủ tư cách đá cho Malaysia
12:58 19/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Giữa mưa dữ dội, người dân Đắk Lắk bám mái nhà chờ cứu hộ
12:42 19/11/2025
Đời sống
Tham vọng của EU khi xây nhà máy đất hiếm trong 500 ngày
12:34 19/11/2025
Thời sự quốc tế
Xe máy tông nhau lúc rạng sáng ở Đồng Tháp, 2 người tử vong
12:33 19/11/2025
Tin nhanh 24h