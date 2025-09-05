Cấm 3 tuyến đường ở Hà Nội phục vụ Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

(VTC News) -

Chiều 5/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh) kéo dài đến ngày 15/9.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Theo đó, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 6h đến 24h các ngày, từ ngày 6/9 đến hết ngày 15/9.

Các tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa tạm cấm phương tiện từ 6h đến 24h ngày 6/9 đến hết ngày 15/9.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

Các phương tiện từ Quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp đi theo hướng Quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.