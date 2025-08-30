Đường đến Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia ùn tắc, CSGT đề nghị không đi qua cầu Nhật Tân

(VTC News) -

Ngày 30/8, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) tham quan Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các phương tin ùn ùn đi theo hướng đường Võ Nguyên Giáp hoặc cầu Đông Trù khiến giao thông trên 2 cung đường này quá tải. Cụ thể, đường Võ Chí Công và cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh ùn tắc kéo dài nhiều kilomet. Ở chiều ngược lại, lượng xe từ sự kiện ra về cũng gây áp lực khổng lồ, khiến đường Võ Nguyên Giáp và cầu Nhật Tân hướng về Nội Bài gần như bất động, dòng xe ùn dài từ phía Đông Anh sang.​

Đến gần tối, các phương tiện đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vẫn đông nghịt.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều tài xế chia sẻ mệt mỏi sau thời gian dài chờ đợi trên đường. Một số người đành quay xe bỏ cuộc.

Để giảm tải và giúp người dân có lộ trình di chuyển phù hợp, Phòng CSGT khuyến cáo: tất cả các phương tiện di chuyển từ nội thành đi Đông Anh hoặc sân bay Nội Bài trong chiều tối 30/8 được đề nghị không đi qua cầu Nhật Tân.

Các lộ trình thay thế được khuyến cáo bao gồm:

Hướng đi Cầu Thăng Long: Các phương tiện từ khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm nên di chuyển theo đường Vành đai 2 trên cao và Vành đai 3 để qua Cầu Thăng Long sang Đông Anh.

Hướng đi Cầu Chương Dương hoặc Cầu Vĩnh Tuy: Các phương tiện từ khu vực trung tâm (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) và phía Nam thành phố nên chọn đi qua Cầu Chương Dương hoặc Cầu Vĩnh Tuy, sau đó di chuyển theo đường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự để sang Đông Anh.​L

Lực lượng CSGT đang được huy động tối đa tại các nút giao trọng điểm để phân luồng và điều tiết.

Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông, người dân được khuyến cáo nên chủ động thay đổi lộ trình từ sớm để tránh bị kẹt lại trong khu vực ùn tắc.