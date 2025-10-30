Cách tăng chiều cao nhanh chóng, an toàn nhất

(VTC News) -

Trong cuộc sống ngày nay, tăng chiều cao là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tăng chiều cao nhanh và hiệu quả. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu một số cách tăng chiều cao đúng, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao

Gen di truyền là yếu tố quyết định đến chiều cao mà bạn không thể thay đổi được. Bên cạnh đó, một số yếu tố có thể thay đổi như chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ, nội tiết tố (hormone tăng trưởng, hormone giới tính) và môi trường sống cũng đóng vai trò quan trọng.

Thời kỳ từ lúc nhỏ cho đến tuổi dậy thì còn được gọi là giai đoạn vàng để tăng chiều cao. Trong giai đoạn dậy thì, chiều cao có thể tăng mạnh (8-12 cm) mỗi năm nếu được chăm sóc đúng cách.

Khi qua tuổi dậy thì các đầu xương đã phát triển toàn diện nên việc tăng chiều cao trở nên khó hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu bạn hoặc con bạn còn trong giai đoạn phát triển, hãy áp dụng các biện pháp sau để giúp tăng chiều cao cách hiệu quả.

Chiều cao sẽ tăng mạnh ở giai đoạn dậy thì.

Cách tăng chiều cao nhanh và hiệu quả

Dinh dưỡng khoa học, đầy đủ

Một chế độ ăn cân bằng và giàu dưỡng chất là nền tảng để xương phát triển tốt. Các dưỡng chất cần bổ sung:

- Canxi: rất cần thiết để cấu tạo xương chắc khỏe.

- Vitamin D: giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Thiếu vitamin D có thể làm sụn và xương phát triển kém

- Protein: tham gia xây dựng mô, cơ và tế bào xương.

- Kẽm, magie, phốt pho, các vitamin A, K … cũng hỗ trợ tăng trưởng xương.

Ngoài ra, bạn cũng nên ăn nhiều sữa, sản phẩm từ sữa, cá, trứng, các loại đậu, rau lá xanh, trái cây và hạt. Đồng thời hạn chế đồ chiên rán, thức ăn nhanh, đồ ngọt bởi chúng có thể ảnh hưởng xấu đến phát triển xương.

Vận động thường xuyên, chơi thể thao hợp lý

Vận động giúp kích thích sản xuất hormone tăng trưởng, tăng mật độ xương và khối cơ. Các môn thể thao tốt cho chiều cao gồm bóng rổ, bơi lội, bóng chuyền, kéo xà, nhảy cao, kéo giãn người. Một số bài tập thể thao giúp tăng chiều cao như: treo người trên xà đơn, bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá. Nếu bạn tập luyện đều đặn, khoảng 60 phút mỗi ngày là lý tưởng để duy trì kích thích tăng trưởng.

Cách tăng chiều cao hiệu quả là tập trung vào chế độ ăn uống và việc luyện tập.

Ngủ đủ giấc, đúng giờ

Giấc ngủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi trong quá trình ngủ sâu, cơ thể sẽ sản xuất nhiều hormone tăng trưởng (GH). Bạn nên đi ngủ sớm (trước 22 giờ), ngủ đủ ( từ 7-9 giờ với người lớn và 8-10 giờ với tuổi dậy thì). Tư thế ngủ, loại gối, loại nệm cũng nên phù hợp để không ảnh hưởng xấu đến xương sống.

Vận động, đi lại đúng tư thế

Thói quen đứng, ngồi, đi lại sai tư thế (còng lưng, khom người, cúi gập) có thể làm bạn trông thấp hơn thực tế, ảnh hưởng xấu đến xương sống. Hãy chú ý giữ lưng thẳng, vai mở, đầu không cúi xuống khi dùng điện thoại hay máy tính. Khi đứng, hai chân nên rộng bằng vai, đứng thẳng, hai tay buông lỏng.

Tắm nắng

Ánh nắng tự nhiên là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên dồi dào. Vào khoảng 9-10 giờ và 14-15 giờ mỗi ngày là khoảng thời gian cơ thể hấp thụ được vitamin D nhiều nhất. Cũng nên chú trọng tắm nắng đúng giờ để tránh da bị thâm nám, thô ráp.

Theo dõi sự phát triển và khám sức khỏe định kỳ

Theo dõi chiều cao định kỳ để đánh giá xem các biện pháp bạn áp dụng có hiệu quả hay không. Nếu bạn nhận thấy tăng chiều cao chậm hơn bình thường, có thể cần kiểm tra xem có vấn đề y tế như thiếu nội tiết, bệnh lý về xương hay dinh dưỡng kém hấp thu không.

Kiên trì và kết hợp nhiều phương pháp

Tăng chiều cao là quá trình lâu dài, không thể đạt kết quả chỉ sau vài tuần. Bạn nên kết hợp của các yếu tố trên, tránh nóng vội. Đặc biệt, không nên lạm dụng thực phẩm chức năng nếu không có chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, cũng đừng tạo áp lực quá lớn, nếu bạn thực hiện tốt các thói quen tốt, ít nhất bạn giúp xương luôn khỏe, phòng tránh loãng xương về sau.

Bài viết dẫn nguồn từ website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, dù yếu tố di truyền có ảnh hưởng nhất định, nhưng phần lớn chiều cao vẫn có thể được cải thiện thông qua chế độ sinh hoạt khoa học, đặc biệt là trong giai đoạn dậy thì. Hãy duy trì thói quen ăn uống cân đối, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Đó chính là chìa khóa giúp bạn phát triển chiều cao tự nhiên và đạt được vóc dáng mong muốn.