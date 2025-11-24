(VTC News) -

Sầu riêng trở thành loại trái cây “quốc dân” với sức tiêu thụ tăng mạnh cả trong nước lẫn xuất khẩu. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa hai giống được ưa chuộng nhất – sầu Thái và sầu Ri6 – vẫn khiến nhiều người tiêu dùng bối rối. Mặc dù khác biệt về hương vị và cấu trúc múi khá rõ rệt, nhưng chỉ cần tinh ý quan sát bằng mắt thường, bạn hoàn toàn có thể nhận biết đâu là sầu Thái, đâu là Ri6 để tránh mua nhầm hoặc bị gian thương “độn hàng”.

Dấu hiệu phân biệt sầu Thái và Ri6

Sầu Thái (thường là giống Monthong) được ưa chuộng bởi độ khô ráo, hạt lép, múi to và dễ bảo quản. Sầu Ri6 lại nổi tiếng với vị béo, thơm đặc trưng, màu vàng đậm và độ mềm mịn hấp dẫn.

Chính sự khác biệt về giá và nhu cầu khiến nhiều người bán lợi dụng, trộn lẫn hoặc bán sầu Thái nhưng nói là Ri6 để kiếm lời. Việc biết cách phân biệt sẽ giúp người tiêu dùng tránh mua nhầm, đồng thời lựa chọn loại phù hợp với khẩu vị.

Nhận biết bằng mắt thường qua 5 dấu hiệu quan trọng

Hình dáng quả

Sầu Thái (Monthong): Quả có dáng hơi dài, hình bầu dục hoặc thuôn dài. Phần đáy quả không tròn đều, đôi khi hơi vát hoặc méo nhẹ do đặc tính giống. Các múi khi nhìn từ bên ngoài thường khá rõ đường ranh giữa từng khía.

Sầu Thái khô ráo, hạt lép, múi to và dễ bảo quản. (Ảnh: SFARM)

Sầu Ri6: Hình dạng đặc trưng của Ri6 là tròn hoặc bầu tròn, nhìn đầy đặn và cân đối hơn. Quả thường to vừa phải, ít khi dài. Các đường rãnh từ cuống xuống chạy khá rõ nhưng trông mềm mại hơn.

Nhận diện nhanh: Nếu quả nhìn hơi dài, khả năng cao là sầu Thái. Nếu quả tròn, cân đối, nhiều khả năng là Ri6.

Màu vỏ

Sầu Thái: Vỏ có màu xanh nhạt, đôi khi hơi ngả vàng nhưng không vàng đậm. Khi chín, màu vẫn giữ sắc xanh chủ đạo. Gai nhìn sáng màu hơn.

Sầu Ri6: Vỏ có màu xanh hơi nâu hoặc xanh vàng, chín sẽ ngả vàng rõ rệt hơn sầu Thái. Nhìn tổng thể quả có sắc ấm, không “mát” như màu của sầu Thái.

Nhận diện nhanh: Sắc xanh sáng là sầu Thái; xanh vàng, thiên nâu hơn là Ri6.

Hình dạng gai

Đây là điểm dễ phân biệt nhất nếu quan sát kỹ.

Sầu Thái gai to, thưa, hình tam giác sắc nét. Các gai cách nhau rõ, không chen chúc.Nhìn tổng thể bề mặt quả thoáng.

Sầu Ri6 gai nhỏ hơn, mọc san sát nhau. Các gai thường nhỏ, đều và nhìn khít hơn sầu Thái. Bề mặt vỏ nhìn “xù xì” hơn.

Nhận diện nhanh: Gai to, thưa là sầu Thái, gai nhỏ, dày là Ri6.

Cuống và hình dáng cuống

Sầu Thái: Cuống thường ngắn và khá to, phần cuống hơi thô.Màu cuống xanh hoặc nâu nhạt.

Sầu Ri6: Cuống dài và mảnh hơn, nhìn thanh hơn. Cuống có màu nâu đậm hơn sầu Thái khi chín.

Rãnh múi (đường chia múi)

Khi nhìn từ cuống xuống, bạn sẽ thấy các rãnh chạy dọc quả.

Sầu Thái: Các rãnh rõ rệt, tách biệt từng múi; ít khi bị che bởi gai lớn.

Sầu Ri6: Rãnh mờ hơn, không sắc nét như sầu Thái. Gai dày nên đôi khi khó nhìn rãnh.

Sầu Ri6 có vị béo, thơm đặc trưng, màu vàng đậm và độ mềm mịn hấp dẫn.Vietnam.vn Ri6.png

Phân biệt sầu Thái và sầu Ri6 sau khi bổ quả

Dù câu hỏi tập trung vào phân biệt sầu Thái và sầu Ri6 khi quan sát quả nguyên, nhiều người vẫn muốn kiểm chứng khi bổ ra. Dưới đây là những đặc điểm giúp nhận diện rõ nhất:

Màu múi: Sầu Thái vàng nhạt, đôi khi hơi kem, không quá đậm. Ri6 vàng đậm, gần như màu “vàng tươi”, nhìn rất bắt mắt.

Cấu trúc múi: Sầu Thái múi to, khô, chắc, sờ không dính tay .Ri6 mềm mịn hơn, béo và dẻo, đôi khi hơi chảy nếu chín kỹ.

Hạt: Sầu Thái thường hạt lép nhiều. Ri6 hạt to hơn so với Thái nhưng vẫn nhỏ nếu múi đạt chuẩn.

Vì sao dễ bị nhầm lẫn giữa hai loại sầu này? Dù có nhiều đặc điểm khác biệt, nhưng vì thói quen chỉ nhìn thoáng qua hoặc tin theo lời người bán, nhiều người vẫn dễ nhầm lẫn. Thêm vào đó, không ít thương lái cố tình “nói láo nói leo” vì giá Ri6 thường cao hơn sầu Thái từ 20–40%. Khi không biết cách quan sát kỹ, người mua dễ bị trộn hàng hoặc bán giả mạo.

Bên cạnh đó, sầu riêng hiện nay thường được cắt khi còn xanh 1–2 ngày nhằm thuận tiện cho vận chuyển, khiến đặc điểm màu sắc và gai chưa bộc lộ rõ ràng, dẫn đến khó phân biệt hơn.

Mẹo chọn sầu Ri6 và sầu Thái ngon

Chọn sầu Thái ngon: Chọn quả có gai nhọn, khoảng cách đều, bấm gai thấy cứng. Cầm quả thấy nặng tay, lắc nhẹ không nghe tiếng kêu (vì múi đầy). Ngửi nhẹ gần cuống, có mùi thơm thoang thoảng là vừa chín.

Chọn sầu Ri6 ngon: Ưu tiên quả tròn, vỏ ngả vàng đều.Nhìn gai thấy lì, dày và hơi nâu ở phần gốc gai.Khi mở sẽ thấy múi vàng đậm và thơm đặc trưng.

Lời khuyên khi chọn mua để tránh mua nhầm:

- Chọn cửa hàng uy tín có phân loại rõ ràng.

- Quan sát kỹ hình dáng và gai trước khi mua.

- Không nên mua trái “không đúng form” dù người bán gọi là sầu Thái hoặc Ri6.

- Hỏi rõ giá: Thái và Ri6 thường không bằng nhau.

- Nếu mua nguyên trái, hãy yêu cầu bổ thử một múi mẫu.